У Тверській області росіяни заявили про масштабну пожежу через атаку дронів (відео)

Пожежа виникла на тлі атаки дронів та роботи протиповітряної оборони у регіон

У місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа, що стала наслідком атаки безпілотних літальних апаратів та роботи протиповітряної оборони (ППО) у регіоні.

Окупаційна влада заявляє, що пожежа виникла на місці падіння уламків дронів. За словами місцевої влади, в області триває активна робота ППО через масовану атаку безпілотників. Також повідомляється про рішення частково евакуювати населення з території, де працюють протиповітряні сили та де локалізується пожежа.

Російські ЗМІ та місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки дронів могло постраждати складське приміщення з боєприпасами, що призвело до детонації. У мережі з'явилися відео з місця події, де видно масштабну пожежу.

Нагадаємо, у Росії посилено мобілізують чоловіків та відправляють до Курської області – партизани.