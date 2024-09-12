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Інна Совсун Народна депутатка України

Українці продовжують донатити на pociйську армію. Як це виправити?

glavcom.ua
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Слухаючи російських співаків, українці сприяють армії окупантів
колаж: 24 канал

Як можна слухати російську музику в 2024 році?

Приятель повернувся з Одеси, і знаєте, чого він там наслухався, окрім морських хвиль та криків мартинів? Репера Басту та інше pociйське музло з кафе та ресторанів.

Першокурсниці викладають гламурні тіктоки під пісні Меладзе та Пугачової.

Моя помічниця була на дні народження, де доморощений діджей вмикав на колонці pociйські треки, буквально торгуючись за кожен. Бо цей виконавець підтримує Україну, цей родом з Казахстану, цей проти Пyтiна чи ще щось. І тому не так ганебно слухати pociйське.

26% музики, яку слухають українці, – pociйська. На 11 році війни, на третьому році повномасштабки українці продовжують донатити на pociйську армію. З кожної пісні виконавці отримують гроші та платять податки до pociйського бюджету. А з цих податків Рociя закуповує дрони та ракети, щоб нас убивати. Он нещодавно ipaнські paкети підвезли, зможемо оцінити.

Яку музику слухають українці
Яку музику слухають українці
джерело: bezodnya.music

І ні, статистика про 26% не пipaтських каналів в телеграмі. Це дані офіційних платформ, де уміють зводити цифри й рахувати гроші.

Я вже мовчу, що музика, яку ми слухаємо, як і назви вулиць, пам'ятники, книжки, мова, багато говорять про нас – всьому світові. А Пyтiн сказав, що захищатиме усіх, хто є частинкою pociйської культури.

Ну справді, маючи весь обшир світової музики, Гаї Шумлять, Tьoлкy Барабанщика, Клавдію Петрівну, що збирає два Палаци Спорту поспіль... А не подобається Клавдія Петрівна, є Kalush Orchestra. Ну які Баста з Меладзе у 2024 році?

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Меладзе українці статистика музика гроші

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Інна Совсун

Українці продовжують донатити на pociйську армію. Як це виправити?
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