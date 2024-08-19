Росіяни заявили, що ЗСУ знищили третій міст на Курщині

Ймовірно, було знищено останній міст через річку Сейм

Росіяни заявляють про знищення третього мосту через річку Сейм на Курщині. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Російські блогери заявили, що було знищено третій і останній міст через річку Сейм у Глушківському районі Курщини.

Наразі офіційної інформації немає.

Якщо інформація підтвердиться, то приблизно 700 км² можуть опинитися в оперативному оточенні.

Нагадаємо, українські військові знищили ще один стратегічний міст у Курській області РФ. Перед цим про влучання в міст через річку Сейм біля села Зване Курської області РФ повідомили російські телеграм-канали й показали фото.

Раніше російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.