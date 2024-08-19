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Росіяни заявили, що ЗСУ знищили третій міст на Курщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росіяни заявили, що ЗСУ знищили третій міст на Курщині
фото з відкритих джерел

Ймовірно, було знищено останній міст через річку Сейм

Росіяни заявляють про знищення третього мосту через річку Сейм на Курщині. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Російські блогери заявили, що було знищено третій і останній міст через річку Сейм у Глушківському районі Курщини.

Росіяни заявили, що ЗСУ знищили третій міст на Курщині фото 1

Наразі офіційної інформації немає.

Якщо інформація підтвердиться, то приблизно 700 км² можуть опинитися в оперативному оточенні. 

Росіяни заявили, що ЗСУ знищили третій міст на Курщині фото 2

Нагадаємо, українські військові знищили ще один стратегічний міст у Курській області РФ. Перед цим про влучання в міст через річку Сейм біля села Зване Курської області РФ повідомили російські телеграм-канали й показали фото.

Раніше російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

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Теги: росія міст Курщина

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