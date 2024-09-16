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Росія перекинула під Курськ майже 40 тис. солдатів – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія перекинула під Курськ майже 40 тис. солдатів – FT
За словами представника українського оборонного відомства, Україна не планує займати нові території в Курській області
фото: Facebook/Генштаб

Як зазначає FT, керівництво України все ще сподівається, що Росії, зрештою, доведеться відвести додаткові війська зі східного фронту

Російська Федерація вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною». Володимир Путін не вважав за потрібне вивести свої найбільш підготовлені штурмові сили з Донецької області. Але це доведеться зробити, щоб спробувати досягти успіху. Про це повідомляє Financial Times.

Спочатку Москва покладалася на прикордонні війська та призовників, намагаючись стримати операцію України, а потім посилила їх більш боєздатними підрозділами.

«Крім кількох бригад морської піхоти, ми не привезли туди жодних добрих нових резервів. Ми їх наскребли звідусіль», – сказала особа, близька до російського військового істеблішменту

Керівництво України все ще сподівається, що Росії, зрештою, доведеться відвести додаткові війська зі східного фронту. Високопоставлений представник української військової розвідки заявив, що Росія вже направила 38 тисяч осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, але контратака «все ще не була великомасштабною». Але Москві потрібно буде відправити більше своїх загартованих у боях штурмових бригад, щоб досягти чогось більшого, ніж «тактичні» успіхи, додав чиновник.

Представник українського оборонного відомства заявив, що Україна не планує займати нові території в Курській області, а натомість працює над зміцненням та захистом своїх флангів. За його словами, Курська операція завжди планувалась таким чином, щоб забезпечити українським військам можливість швидкого відступу у разі загострення ситуації.

Українські війська здобули тактичну перемогу, яка підняла бойовий дух, коли вони захопили близько 1200 кв. км російської території після раптового нападу 6 серпня. Операція допомогла відновити деяку віру у наступальний потенціал України, змінивши трактування війни.

Росія 11 вересня розпочала контрнаступ у Курську та заявила, що швидко відбила близько 63 кв. км біля українських військ на лівому фланзі зайнятої Києвом території, хоча Deepstate, військово-аналітичне видання, пов'язане з Міністерством оборони України, заявило, що Україна все ще просувається вперед на півночі.

Росія віддала пріоритет поверненню села під час операції, яку Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, назвав «політично мотивованою», і зазнала тяжких втрат серед своїх елітних підрозділів.

«Якби росіяни були розумні, все, що вони зробили б, це оточили б це маленьке поселення за допомогою... мінімальних сил», – сказав Лі. Він додав, що Курськ може стати виснажуючим чинником для російської армії.

Президент Володимир Зеленський заявив 13 вересня, що російські війська «почали швидкі наступальні дії», але без особливих успіхів.

«Наші військові тримаються героїчно та роблять все необхідне для наших інших військово-політичних кроків», – заявив президент України. Раніше Зеленський заявляв, що Україна використовуватиме захоплену російську територію як розмінну монету на будь-яких майбутніх мирних переговорах, що може означати її утримання на невизначений термін.

«Українці також припинили вводити нові резерви... Вони стали менше переміщатися і натомість більше окопуватися», – повідомив FT людина, близька до російського військового істеблішменту.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тис. осіб.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін не схильний оголошувати нову хвилю мобілізації в РФ. Однак він не виключає такої можливості, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що очільник Кремля Володимир Путін боїться негативного сприйняття в російському соціумі, для нього важлива внутрішня стабільність. Це одна з причин, чому у РФ досі не оголошена мобілізація. 

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Теги: війна росія путін армія Курщина ЗСУ контрнаступ

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