Росія втручається у вибори США на користь Трампа – The Washington Post

Росія намагається сформувати результат на користь колишнього президента Дональда Трампа

Росія активізувала свої спроби вплинути на вибори у США, зокрема намагаючись сформувати результат на користь колишнього президента Дональда Трампа. За даними, наданими під час брифінгу для журналістів представником Офісу директора національної розвідки США, дії Росії стали більш витонченими порівняно з попередніми виборчими циклами. Про це інформує The Washington Post.

Москва використовує «справжні голоси» американців для поширення пропагандистських наративів через соціальні мережі та фейкові вебсайти, які видають себе за легітимні ЗМІ. Російські спроби зосереджені на так званих «вагаючих» штатах США, де політичні настрої особливо нестабільні. Для створення переконливого фейкового контенту Росія залучає штучний інтелект, що дозволяє швидше й ефективніше впливати на суспільну думку.

Видання зазначає, що метою цих зусиль є підрив підтримки США для України та загальне ослаблення американської політики. Росія має великий досвід і значні ресурси для впливу на вибори в інших країнах, тому її діяльність є особливо помітною.

Нещодавно також було розкрито, що російські гроші використовувалися для створення англомовного контенту, поширюваного через американську медіа-компанію, пов'язану з консервативними діячами, яка просувала наративи, вигідні Кремлю.

Нагадаємо, Трамп може втратити шанс відновити позиції на дебатах через особисті нападки – Politico.