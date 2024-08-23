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На Запорізькій АЕС відключилася лінія енергопостачання

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Запорізькій АЕС відключилася лінія енергопостачання
фото з відкритих джерел

23 серпня на ЗАЕС автоматично відключилася високовольтна лінія 330 кВ «Феросплавна-1». Станція продовжує працювати в нормальному режимі, радіаційний фон не змінився.

На Запорізькій атомній електростанції 23 серпня відключилась високовольтна лінія енергопостачання. Про це повідомив «Росатом» у Telegram.

Окупанти не повідомляють про причини інциденту, втім запевняють, що радіаційний фон на станції та прилеглій території не змінювався.     

«На Запорізькій АЕС 23 серпня 2024 року дією автоматики відключено високовольтну лінію енергопостачання 330 кВ «Феросплавна -1», – йдеться у повідомленні «Росатому». 

У російському відомстві уточнили, що після того, як автоматичні системи відключили лінію електропередачі, енергія подається від від лінії 750кВ «Дніпровська». 

Як зазначається, станція продовжує працювати в нормальному режимі, «порушень меж і умов безпеки не зафіксовано», а радіаційний фон на станції та прилеглій території не змінювався.  

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського. говорити про безпечну ситуацію довкола Запорізької АЕС можна буде лише за умови повернення станції під український контроль. Глава держави нагадав, що вже більш ніж два роки російські окупанти контролюють найбільшу у Європі атомну станцію – Запорізьку АЕС. І незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці нашої країни, всієї Європи і світу.

Раніше Володимир Зеленський  відреагував на пожежу на ЗАЕС. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські окупанти розпочали пожежу на території Запорізької атомної станції. Попри те, що показники радіації наразі в нормі, ситуація залишається небезпечною через тривале утримання станції російськими військами.

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Теги: росія окупанти війна Запорізька АЕС атомна енергетика АЕС

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