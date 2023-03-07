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Кандидат на премію Дарвіна. Росіянин поліз на Ельбрус без екіпірування і замерз (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кандидат на премію Дарвіна. Росіянин поліз на Ельбрус без екіпірування і замерз (відео)
скрін із відео

Тіло росіянина знайшли на висоті близько 5 000 метрів

37-річний росіянин з міста Тула вирішив підкорити найвищу вершину Кавказу – Ельбрус. Однак здійснити сходження він вирішив у кросівках та без екіпірування, тому замерз і помер. Про це передають росЗМІ.

Зазначається, що тіло росіянина знайшли на висоті близько 5 000 метрів. І це при тому, що висота гори Ельбрус – 5 642 метри. З собою чоловік мав тільки маленький рюкзак. І чомусь думав, що може перемогти холод на вершині.

Уже вранці 2 березня надійшла інформація про його зникнення, тому 10 рятувальників з двома одиницями техніки відправилися на пошуки горе-туриста. Того дня через погану погоду зупинили пошуки і відновили 3 березня. Після п'яти годин пошукової операції знайшли його тіло – чоловік замерз за понад 600 метрів від вершини гори.

Премія Дарвіна – щорічна антипремія, яку присуджують тим, хто найбезглуздішим чином загинув чи втратив здатність розмножуватися. За статистикою, майже завжди присуджується посмертно.

Нагадаємо, минулого місяця активіст Сергій Стерненко опублікував кадри з безпілотника з дуже символічним крафтнеймом Bavovna. Окупант, який побачив дрон, не запідозрив, що дрон був не порожнім, а з вибухівкою, тож вирішив «героїчно ліквідувати» його за допомогою палиці. Та фортуна обернулась іншим боком і палиця та дрон ліквідували загарбника.

Теги: росіяни Кавказ смерть

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