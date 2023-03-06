ЗСУ знищили моторні човни з російськими диверсантами

Ударом ЗСУ «демілітаризовано» 18 окупантів

У районі Великого Потьомкінського острова Херсонської області Сили оборони знищили три моторні човни з диверсійно-розвідувальними групами росіян. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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«За відомим всьому світу курсом направлено три переоблаштованих окупантами цивільні моторні човни, разом з ДРГ. 18 рашистів демілітарізовано», – йдеться в повідомленні.

Також минулої доби знищено три зенітно-ракетні комплекси, дві одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на лівобережжі, знищено два спостережні пости та склад з боєприпасами.

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Нагадаємо, триває 376-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.