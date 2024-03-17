Російські добровольці підняли свої прапори у Козинці Бєлгородської області

«Обмежена спеціальна операція» добровольчих на території РФ триває

Учасники кількох добровольчих російських формувань сьогодні, 17 березня, підняли свої прапори у населеному пункті Козинка в Бєлгородській області Росії. Про це повідомляє Telegram-канал батальйону «Сибір».

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Як зазначили добровольці, «обмежена спеціальна операція» на території РФ триває.

«Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка», – повідомили бійці добровольчих формувань, та оприлюднили відповідне фото.

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На Telegram-каналі легіону «Свобода Росії» також опублікували кадр із прапором, та зазначили, що «над Росією має майоріти правильний прапор. Незабаром – у всіх містах та селах».

Раніше російські добровольці заявили про захоплення будівлі адміністрації населеного пункту Горьковський Білгородської області.

Нагадаємо, що очільник української розвідки Кирило Буданов дав оцінку діям добровольців легіону «Свобода Росії», РДК та «Сибірського батальйону», які зайшли до Росії для боротьби із путінським режимом.

Як повідомлялся, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції.

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Після прориву кордону РФ російськими добровольцями легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

13 березня легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.