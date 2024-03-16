Російські добровольці полонили понад два десятки окупантів (відео)

Бійці спростували інформацію про нібито знищення РДК

Бійці «Російського добровольчого корпусу» взяли в полон понад два десятки російських загарбників під час рейду у Білгородську та Курську області. Про це добровольці розповіли у своєму Telegram-каналі.

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РДК показав російських військових, яких вдалося захопити в полон. Командування добровольців звернулося до губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова і закликало з'явитися на зустріч, щоб забрати полонених.

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Також бійці спростували інформацію про нібито знищення РДК. Так, нещодавно російські пропагандисти у своїх Telegram-каналах поширили інформацію, що нібито «Російський добровольчий корпус» був знищений у Харкові внаслідок ракетного удару «Іскандерами». При цьому пропагандисти стверджували, що РДК «практично перестав існувати», а командування та члени руху нібито ліквідовані.

«Усі заяви міноборони РФ про знищення РДК у повному складі – чергова брехня. Обмежена військова операція у Білгородській та Курській областях триває і ось підтвердження – нова партія полонених із числа збройних сил РФ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції.

Після прориву кордону РФ російськими добровольцями легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

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13 березня легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.