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Російські добровольці полонили понад два десятки окупантів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російські добровольці полонили понад два десятки окупантів (відео)
РДК показав російських військових, яких вдалося захопити в полон
скриншот відео

Бійці спростували інформацію про нібито знищення РДК

Бійці «Російського добровольчого корпусу» взяли в полон понад два десятки російських загарбників під час рейду у Білгородську та Курську області. Про це добровольці розповіли у своєму Telegram-каналі.

РДК показав російських військових, яких вдалося захопити в полон. Командування добровольців звернулося до губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова і закликало з'явитися на зустріч, щоб забрати полонених.

Також бійці спростували інформацію про нібито знищення РДК. Так, нещодавно російські пропагандисти у своїх Telegram-каналах поширили інформацію, що нібито «Російський добровольчий корпус» був знищений у Харкові внаслідок ракетного удару «Іскандерами». При цьому пропагандисти стверджували, що РДК «практично перестав існувати», а командування та члени руху нібито ліквідовані.

«Усі заяви міноборони РФ про знищення РДК у повному складі – чергова брехня. Обмежена військова операція у Білгородській та Курській областях триває і ось підтвердження – нова партія полонених із числа збройних сил РФ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції. 

Після прориву кордону РФ російськими добровольцями легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

13 березня легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.

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Теги: росія добровольці полон

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