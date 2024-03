Росіянка Мініна, ще одна прихильниця війни проти України, здобула ліцензію на Олімпіаду

Олімпійський призерка з тхеквондо Тетяна Мініна здобула ліцензію на Олімпійські Ігри в Парижі.

Варто зазначити, що наразі невідомо, чи дозволить Міжнародний олімпійський комітет виступити їй на головних змаганнях чотириріччя.

Мініна лайкала в Instagram пости на підтримку російської агресії.

Мініна брала участь в пропагандистському заході разом з губернатором Челябінської області Олексієм Текслєром, який потрапив під санкції України за «публічне схвалення політики РФ, спрямованої на проведення військових дій та геноцид». Крім цього, путінський чиновник потрапив під санкції США, Великобританії, Австралії і Нової Зеландії за підтримку агресії проти України.

Yesterday Tatiana Minina won a license to the Olympic Games.



She liked posts in support of aggression.



Also she was awarded by the governor of the Chelyabinsk Teksler, who was sanctioned by Ukraine, USA, Australia, New Zealand and the United Kingdom for supporting aggression. pic.twitter.com/C3aGqdMsEj