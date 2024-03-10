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Росіянка Мініна, ще одна прихильниця війни проти України, здобула ліцензію на Олімпіаду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Росіянка Мініна, ще одна прихильниця війни проти України, здобула ліцензію на Олімпіаду
Мініна брала участь в пропагандистському заході разом з губернатором Челябінської області Текслєром, який потрапив під санкції «публічне схвалення політики РФ, спрямованої на проведення військових дій та геноцид»

Мініна лайкала в Instagram пости на підтримку російської агресії

Олімпійський призерка з тхеквондо Тетяна Мініна здобула ліцензію на Олімпійські Ігри в Парижі.

Варто зазначити, що наразі невідомо, чи дозволить Міжнародний олімпійський комітет виступити їй на головних змаганнях чотириріччя.

Мініна лайкала в Instagram пости на підтримку російської агресії.

Мініна брала участь в пропагандистському заході разом з губернатором Челябінської області Олексієм Текслєром, який потрапив під санкції України за «публічне схвалення політики РФ, спрямованої на проведення військових дій та геноцид». Крім цього, путінський чиновник потрапив під санкції США, Великобританії, Австралії і Нової Зеландії за підтримку агресії проти України. 

Варто зазначити, що МОК забороняє нейтральним спортсменам брати участь в таких заходах.

Нагадаємо, що також ліцензію на Олімпіаду здобув інший російський тхеквондист Максим Храмцов. Він зізнавався Путіну у любові, а ще використовував літеру Z у дописах в соцмережах.

Теги: Олімпіада росія війна

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