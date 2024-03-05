Франція запланувала зустріч союзників України: запрошені представники НАТО та ЄС

Це вже друга подібна ініціатива від Парижу

На зустрічі розглянуть питання виробництва боєприпасів, організації системи передачі снарядів і створення нових варіантів ракет середньої та великої дальності

Франція запросила міністрів закордонних справ і оборони союзників України та генерального секретаря НАТО на відеоконференцію 7 березня. Зустріч має «продемонструвати єдиний фронт» та запропонувати конкретні варіанти посилення підтримки Києва. Про це пише агентство Reuters.

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Reuters зазначає, що на цю зустріч запросили французьких міністрів оборони та закордонних справ, генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та представника ЄС з питань закордонних справ Жозепа Борреля. До конференції також долучиться глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

У запрошенні вказано, що на зустрічі планують розглянути, як можна прискорити постачання і виробництво артилерійських боєприпасів та організувати систему, за якою партнери зможуть краще вивільняти власні запаси снарядів і створювати нові варіанти ракет середньої та великої дальності.

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Також на зустрічі вивчатимуть можливості підтримки України через кіберзахист, розмінування, охорону кордону з Білоруссю та координацію виробництва й технічного обслуговування обладнання, «не стаючи стороною конфлікту», зазначили в агентстві.

Як пише Reuters, у запрошенні немає згадок про можливе направлення в Україну небойового контингенту, хоча французькі офіційні особи припускають, що це може статися.

Ще одним питанням, яке обговорюватимуть на конференції, буде підтримка країн, яким безпосередньо загрожує Росія, зокрема Молдови. Reuters зазначає, що президентка країни Мая Санду прибуде до Франції для окремих переговорів із Макроном 7 березня.

Нагадаємо, Макрон звернувся до союзників на тлі війни в Україні.

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«Ми, безумовно, наближаємося до того моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом», – сказав Макрон французьким емігрантам, які проживають у Празі.

Стало відомо, що Франція долучиться до чеської ініціативи з надання боєприпасів Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав чеський план постачання 800 тис. артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського Союзу, аби допомогти їй протистояти повномасштабному вторгненню РФ.