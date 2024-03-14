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Легіон «Свобода Росії» показав знищення складів зі зброї у Тьоткіно (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Легіон «Свобода Росії» показав знищення складів зі зброї у Тьоткіно (відео)
Артилеристи Легіону філігранно знищили одразу два склади БК путінських військ
фото ілюстративне

Досі бійці легіону «Свобода Росії» продовжують діяти на ворожій території

Російським добровольцям вдалось знищити одразу два склади зброї окупантів у Тьоткіно Курської області. Про це повідомляє telegram-канал легіону «Свобода Росії».

«Поки путінська армія знищує будинки цивільних, артилеристи Легіону філігранно знищили одразу два склади БК путінських військ у Тьоткіно», – пишуть російські добровольці.

Варто зауважити, що на цей час бійці легіону «Свобода Росії» продовжують діяти на ворожій території.

Раніше російські добровольці звернулися до мешканців Білгородської та Курської областей із закликом негайно евакуюватися та зазначили, що на це вони мають півтори години часу. У зверненні йдеться, що керівництво Курської та Білгородської областей проігнорувало попередження добровольців, озвучене 13 березня та «жодних заходів щодо евакуації мирного населення Білгородщини та Курщини вжито не було».

Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції

Після прориву кордону РФ російськими добровольцями, легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

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Теги: Білгород добровольці

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