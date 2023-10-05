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Російські вчителі привітали Путіна з днем народження листівками з Бандерою (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Російські вчителі привітали Путіна з днем народження листівками з Бандерою (фото)
Вчителі у селі Карцово в Калузькій області РФ
фото з відкритих джерел

Білоруський пранкер вислав педагогам завдання нібито від регіонального відділення партії «Єдина Росія» із вимогою провести акцію до дня народження диктатора

Російські вчителі провели флешмоб на честь дня народження президента РФ Володимира Путіна. Під час акції використали портрет молодого Степана Бандери й навіть не впізнали його.

У Росії готуються вітати президента очільника Кремля із 71-им днем народження, який відзначатимуть 7 жовтня. Вчителі однієї з російських шкіл вирішили приєднатись до «святкових» заходів і провели урочистий флешмоб. Для цього сфотографувались з табличками, на яких замість Путіна був зображений ідеолог українського націоналістичного руху Степан Бандера. Про те, яким чином в руках вчителі опинився портрет Бандери, написало видання The Insider.

Інцидент стався з вчителями школи у селі Карцово в Калузькій області РФ. На світлинах та відео видно, як діти та дорослі показують зображення Степана Бандери, маючи на увазі, що це Путін в молодості. На плакатах також наведені цитати Бандери, хоч поруч з ними і є фрази на честь очільника Кремля.

Вітальна листівка для Путіна
Вітальна листівка для Путіна
фото з відкритих джерел

Як з'ясувалось, флешмоб провів білоруський пранкер Владислав Бохан. У соцмережах він пояснив, як і навіщо провів акцію.

Бохан надіслав дирекції школи лист «від депутата «Єдиної Росії». У листі була пропозиція провести флешмоб на честь Путіна. До листа долучив відповідні матеріали – плакати, афіші, на яких був зображений очільник Кремля «у молодості». Також наводились його висловлювання щодо віри та розвитку громадян. При цьому в школі не впізнали по фото, що замість Путіна був зображений Бандера.

Школярі привітали диктатора зі святом
Школярі привітали диктатора зі святом
фото з відкритих джерел

Дирекція активно взялась до справи: роздрукувала кілька десятків плакатів, залучили до флешмобу вчителів та учнів, надіслала звіт начебто депутату.

Пранкер опублікував результат своєї акції, яку він назвав «Знай ворога в обличчя!», та пояснив, навіщо це зробив. На його думку, народ у Росії підтримує дії президента Путіна і не робить нічого, щоб зупинити війну в Україні. Вони начебто однодумці з Кремлем, але не щирі й насправді нічого не знають про ворога, з яким їм пропонують битись.

«Податливий народ жадає здоров'я вождеві, слухає праведно його цитати в день його народження для якнайшвидшого розгрому ворога. Проте дійсність змушує засумніватися у щирості стражденних, коли спритним рухом руки на плакаті «нашим президентом» стає Степан Бандера, котрий супроводжує його промови. Кажуть, ворога варто знати в обличчя… То чи там ворог насправді, де його шукають?» – цитує Бохана The Insider.

До слова, раніше мешканці країни-агресорки не впізнали справжній ідеологічний образ, який уособлює їхню ненависть до українського націоналізму. У соцмережах з’явилося кумедне відео з бліцвікториною спеціально для росіян, учасники якої ніяк не змогли вгадати ім'я людини на фотографії – Путін у молодості: росіяни сплутали Бандеру зі своїм президентом-диктатором (відео).

Теги: росія путін Степан Бандера пранкер

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