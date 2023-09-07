Чи будуть російські спортсмени на Олімпіаді в Парижі: Макрон зробив заяву

По світу навесні 2023 року відбулися акції з вимогою не допустити РФ і Білорусь до Олімпіади

Макрон вважає, що МОК має ухвалити справедливе і зрозуміле українцям рішення

Російському прапору немає місця на Олімпійських іграх у Парижі, поки Росія скоює військові злочини в Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французькій спортивній газеті L'Équipe.

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«Очевидно, що на Іграх у Парижі не може бути російського прапора, я гадаю, що з цього приводу є консенсус, – сказав Макрон. – Росії як країні немає місця в той час, коли вона скоює військові злочини та депортує дітей».

Навесні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі в індивідуальних дисциплінах.

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Спортсменам також необхідно виконати певні умови: вони, зокрема, не повинні були виступати з підтримкою вторгнення Росії в Україну та мати зв'язки з російською чи білоруською армією, а також із силовими структурами обох країн.

«Справжнє питання, яке належить вирішити олімпійському світу, – яке місце відвести російським спортсменам, які іноді готувалися (до змагань – ред.) все життя, але можуть стати жертвами цього режиму», – сказав Макрон в інтерв'ю L'Équipe.

За його словами, важливо розрізняти спортсменів, які фактично є співучасниками дій російської влади, та тими, хто став жертвою режиму. У цьому сенсі МОК має ухвалити справедливе і зрозуміле українцям рішення, зазначив Макрон.

«Це той баланс, який ми маємо забезпечити», – додав французький президент.

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Нагадаємо, літні Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Україна та ще 34 країни сформували коаліцію, яка виступає проти участі росіян та білорусів до Олімпіади у Парижі.

Раніше міністр молоді та спорту й голова Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що Україна готова брати участь в Олімпійських іграх у Парижі наступного літа, навіть якщо там будуть спортсмени з Росії та Білорусі під нейтральним прапором.