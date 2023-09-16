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Росія відправлятиме своїх школярів до Північної Кореї

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія відправлятиме своїх школярів до Північної Кореї
Російських дітей вигнали на залізничну станцію зустрічати північнокорейського диктатора
фото: ТАСС

Росія та КНДР проводитимуть дружні обміни шкільними групами

Росія розглядає питання направлення своїх школярів до Північної Кореї для відпочинку. Про це повідомив губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко.

У суботу, 16 вересня, вранці потяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув на залізничну станцію «Артем» за 45 кілометрів від Владивостока.

На пероні його зустрічали міністр природних ресурсів та екології РФ Олександр Козлов та губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко.

На станції лідера КНДР також зустріли учні місцевої школи №7. Російські ЗМІ повідомляють, що діти зустріли Кім Чен Ина традиційним вітанням корейською мовою.

Росія відправлятиме своїх школярів до Північної Кореї фото 1

«Попереду насичена програма візиту (Кім Чен Ина – ред.). Обов'язково обговоримо широкий спектр питань. Зокрема, перспективи дружніх обмінів шкільними групами для оздоровчого відпочинку», – заявив Кожем'яко.

Нагадаємо, 16 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці, де міністр оборони РФ Сергій Шойгу продемонстрував йому російський ракетний комплекс «Кинджал» на ракетоносці МіГ-31І.

Теги: росія діти Північна Корея Кім Чен Ин

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