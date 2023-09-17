«Програє у війні, якої могла уникнути»: Трамп зробив скандальну заяву про Україну

Експрезидент США вважає, що Україна програє у війні, «якої могла б уникнути», уклавши угоду

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відзначив, що весняного наступу України так і не відбулося. Він також висловив задоволення тим, як президент Російської Федерації Володимир Путін оцінив його наміри з урегулювання конфлікту між Росією та Україною. Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Крістен Велкер на каналі NBC News.

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Експрезидент США вважає, що Україна програє у війні, «якої могла б уникнути», уклавши угоду.

«Знаєте, про це можна було домовитись. Тому що в деяких частинах країни (України – ред.), у Криму та інших частинах країни, могло статися те, чого багато хто очікував. Ви могли б укласти угоду. Отже, чесно кажучи, вони могли б укласти угоду, згідно з якою Росія нині контролювала б територію меншу, ніж вже захоплену. І ви могли б укласти угоду, за якої ніхто не був би вбитий. Вони б мали угоду. Вони мали б країну Україна… Я скажу так: щось відбувається, і це погано для України. Бо у новинах більше не повідомляють про війну. Фейкові новини. Про війну більше не пишуть. Ви не знайдете багато репортажів. Це означає, що Україна програє. Добре?… Я бачу дуже мало репортажів NBC, ABC, CBS, від будь-кого про війну… Весняного наступу так і не сталося. Весняного наступу України так і не відбулося, бо його зустріла стіна озброєння та бомб», – заявив Трамп.

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Трамп відзначив, що не може детально роз'яснити свій план щодо припинення війни РФ проти України, оскільки «якщо розкаже, то втратить всі свої переваги».

На запитання, чи наполягатиме він на угоді, яка дозволить президенту Росії Володимиру Путіну зберегти за собою територію України, Трамп відповів: «Ні, ні, ні, ні».

«Я б уклав чесну угоду для всіх. Ні, я зробив би це чесно», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін позитивно оцінив «плани» експрезидента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні.

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Так, під час Східного економічного форуму в РФ Путін заявив, що «чув заяви Трампа про вирішення усіх гострих питань протягом кількох днів, в тому числі і кризи в Україні».

«Ми не можемо не радуватись цьому», – заявив диктатор.

Трамп висловив задоволення від відгуку Путіна, вважаючи, що він все робить правильно.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.

Раніше під час виступу на щорічній конференції консервативних кіл республіканської партії Трамп ствердив, що припинить війну Росії проти України за 24 години, що зробить його єдиним кандидатом у президенти, який підтримує мирні переговори між двома країнами.