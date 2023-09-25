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Остап Дроздов Журналіст

БРІКС помер, але замість нього з'явилось дещо гірше

glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Новий геополітичний розклад

Візит до США відбувався на тлі глобального геополітичного розклАду, який уже фактично склався і який уже розуміють світові лідери. Суть його в тім, що первинний формат БРІКСу помер. З’явилося набагато гірше РІККІ: Росія, Іран, Китай, Корея Північна, Індія – гірше, бо дієве, кусюче, диктаторське, мілітаристське, ядерне утворення антизахідних деспотій.

РІККІ фактично перекрило просідання росії від західних санкцій: Китай купляє рос.енергоносії й ліс, а росії почав продавати зі стрибком +76% довколавійськові товари. Іран забезпечує безпілотниками. Корея – ракетами й боєприпасами. Індія купляла рекордні 2 млн барелів рос.нафти. На підсосі в РІККІ росія може вести війну до скончанія віків.

Паралельно: по Україні повноцінно починають працювати 2 фінансово-аудиторські ротвейлери зі США. За ревізію фінансової допомоги береться Генінспектор Пентагону Роберт Сторч. Також розпочинає свою місію спецпредставниця США з питань економічного відновлення України, мільярдерка Пенні Сью Пріцкер.

Роберт Сторч сторчма поставить аналіз витрат 113 млрд доларів, наданих Україні за 2 роки. На тлі прискіпливого аудиту може дійти навіть до призупинки нових поставок. Пріцкер – №263 в списку найбагатших американців і №651 найбагатших людей світу. Предки походять зі с.Великі Пріцьки, тож, схоже, великі пріцьки чекають на любителів фіглювати, бо ця леді належить до такої породи, якій локшина протипоказана.

Нова дійсність є такою, якою є, й до неї слід підходити професійно-прагматично. Державницька мудрість полягатиме в швидкій адаптації до реалій.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай Індія БРІКС

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Остап Дроздов

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