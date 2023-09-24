Лавров відправиться до Північної Кореї: названо причину візиту

Візит стане продовженням домовленості між Кім Чен Ином і Володимиром Путіним про активізацію відносин і співпраці двох країн

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров планує відвідати Пхеньян у наступному місяці в рамках розвитку угод між керівниками Росії та Північної Кореї. Про це Лавров сказав під час пресконференції у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, передає Yonhap.

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Він заявив, що майбутній візит стане продовженням домовленості між Кім Чен Ином і Володимиром Путіним про активізацію відносин і співпраці двох країн.

Нагадаємо, у суботу 16 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці. Там його зустрів міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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Північнокорейський диктатор під час своєї поїздки по Росії крім військових об'єктів, заводів та аеродромів, відвідав дельфінарій. Крім того, Кім Чен Ин подивився балет Петра Чайковського «Спляча красуня» на Приморській сцені Маріїнського театру у Владивостоці.

До слова, північнокорейський диктатор під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ, і запевнив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

Також Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

Як відомо, Росія хоче завезти робітників з КНДР на тимчасово окуповані території України для допомоги окупаційній адміністрації.