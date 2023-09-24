Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лавров відправиться до Північної Кореї: названо причину візиту

Діана Гасюк
glavcom.ua
Лавров відправиться до Північної Кореї: названо причину візиту
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров
фото з відкритих джерел

Візит стане продовженням домовленості між Кім Чен Ином і Володимиром Путіним про активізацію відносин і співпраці двох країн

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров планує відвідати Пхеньян у наступному місяці в рамках розвитку угод між керівниками Росії та Північної Кореї. Про це Лавров сказав під час пресконференції у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, передає Yonhap.

Він заявив, що майбутній візит стане продовженням домовленості між Кім Чен Ином і Володимиром Путіним про активізацію відносин і співпраці двох країн.

Нагадаємо, у суботу 16 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці. Там його зустрів міністр оборони РФ Сергій Шойгу. 

Північнокорейський диктатор під час своєї поїздки по Росії крім військових об'єктів, заводів та аеродромів, відвідав дельфінарій. Крім того, Кім Чен Ин подивився балет Петра Чайковського «Спляча красуня» на Приморській сцені Маріїнського театру у Владивостоці.

До слова, північнокорейський диктатор під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ, і запевнив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

Також Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

Як відомо, Росія хоче завезти робітників з КНДР на тимчасово окуповані території України для допомоги окупаційній адміністрації.

Читайте також: Кім Чен Ин та Путін завершили офіційні переговори: головні тези
Теги: росія путін Сергій Лавров Північна Корея

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український народ разом з ЗСУ ділом доказав, що Росія не зможе захопити нашу країну
Війна триватиме до 2032 року?
15 вересня, 16:15
Путін, мабуть, розраховує на амбіції Ердогана, а відтак – підтримку
Про зустріч Путіна та Ердогана
5 вересня, 11:54
Росія вдарила по Полтавщині
Росія вдарила по Полтавщині
28 серпня, 08:03
За даними британської розвідки, нова навчальна програма РФ має три цілі
Кремль посилив військову пропаганду у школах – британська розвідка
6 вересня, 09:51
Триває комунікація між Туреччиною і ООН за результатами переговорів і з Україною, і з Росією, щоб виробити узгоджені позиції щодо зернового коридору
Зерновий коридор без РФ. Україна зробила Туреччині пропозицію
7 вересня, 19:23
У Ростові вибито вікна трьох будівель, пошкодження отримали кілька авто
Центр Ростова в руїнах: фото та відео наслідків «бавовни»
7 вересня, 06:20
Триває 566-та доба повномасштабної війни Росії проти України
Росія не зможе провести велику наступальну операцію цього року – Bloomberg
12 вересня, 08:13
РФ «воюватиме» з усіма пострадянськими країнами. Депутат Держдуми зробив цинічну заяву
РФ «воюватиме» з усіма пострадянськими країнами. Депутат Держдуми зробив цинічну заяву
16 вересня, 04:54
Момент вибуху в Севастополі
Атака на Севастополь: розвідка оцінила масштаби уражень
13 вересня, 20:03

Політика

Кандидат у президенти США виступив проти членства України в НАТО
Кандидат у президенти США виступив проти членства України в НАТО
Лавров відправиться до Північної Кореї: названо причину візиту
Лавров відправиться до Північної Кореї: названо причину візиту
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні
Польща хоче створити найсильнішу армію в Європі
Польща хоче створити найсильнішу армію в Європі
Росія поважає територіальну цілісність України. Лавров шокував ООН заявою
Росія поважає територіальну цілісність України. Лавров шокував ООН заявою
Зеленський зустрівся з лідером Судану: про що говорили
Зеленський зустрівся з лідером Судану: про що говорили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Суд остаточно встановив, громадянином якої країни є Коломойський
25K
Україну сколихнув землетрус
8963
Представники Червоного Хреста знущалися над українськими військовополоненими
5876
Буданов пообіцяв засмутити Путіна
5124
Росія визнає, що вкрала Крим. Кремль почав шукати вихід
4764
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
Вчора, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту