Російський бізнесмен Лебедєв стане членом британського парламенту
Його ім’я значиться серед 36 осіб, список яких королеві Єлизаветі II передав прем’єр-міністр Борис Джонсон
Російський бізнесмен Євген Лебедєв стане членом верхньої палати британського парламенту. Його ім’я значиться серед 36 осіб, список яких королеві Єлизаветі II передав прем’єр-міністр Борис Джонсон.
У списку також – брат голови уряду Джо Джонсон, який у 2018 році пішов із посади міністра транспорту через незгоду з проєктом угоди про вихід країни з Євросоюзу. Про це повідомляє ТАСС.
Рекомендація прем’єра Джонсона просунути політичними щаблями російського бізнесмена привернула до себе особливу увагу. Десять днів тому парламент оприлюднив доповідь спецслужб про російське втручання в демократичні процеси Великої Британії.
У пресі з’явилися припущення, що британський уряд, швидше за все, посилить увагу до вихідців з Росії в Британії і їхніх грошей.
Нагадаємо, 6 березня, голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон попередив Росію про можливі санкції, якщо буде доведено, що за таємничим отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля стоїть Кремль.