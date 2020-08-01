  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Російський бізнесмен Лебедєв стане членом британського парламенту

    • Розсилка
    Євген Лебедєв і Борис Джонсон у 2009 році - Російський бізнесмен Лебедєв стане членом британського парламенту
    Євген Лебедєв і Борис Джонсон у 2009 році
    Фото PA Media

    Його ім’я значиться серед 36 осіб, список яких королеві Єлизаветі II передав прем’єр-міністр Борис Джонсон

    Російський бізнесмен Євген Лебедєв стане членом верхньої палати британського парламенту. Його ім’я значиться серед 36 осіб, список яких королеві Єлизаветі II передав прем’єр-міністр Борис Джонсон.

    У списку також – брат голови уряду Джо Джонсон, який у 2018 році пішов із посади міністра транспорту через незгоду з проєктом угоди про вихід країни з Євросоюзу. Про це повідомляє ТАСС.

    Рекомендація прем’єра Джонсона просунути політичними щаблями російського бізнесмена привернула до себе особливу увагу. Десять днів тому парламент оприлюднив доповідь спецслужб про російське втручання в демократичні процеси Великої Британії.

    У пресі з’явилися припущення, що британський уряд, швидше за все, посилить увагу до вихідців з Росії в Британії і їхніх грошей.

    Євген Лебедєв має британське підданство з 2010 року і видає газети Evening Standard і The Independent. Його батько, Олександр Лебедєв відомий у Великій Британії як російський підприємець й інвестор. Місцева преса в своїх повідомленнях згадує, що Лебедєв-старший в кінці 1980-х – на початку 1990-х років був співробітником КДБ-ФСБ, працюючи в управлінні зовнішньої розвідки.

    Нагадаємо, 6 березня, голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон попередив Росію про можливі санкції, якщо буде доведено, що за таємничим отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля стоїть Кремль.

    Читайте також:
    Майже половина британців вважає, що Кремль втручався в референдум щодо Brexit
    Росія санкції референдум Brexit Борис Джонсон парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ