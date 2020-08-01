Бензовоз протаранив літак в російському аеропорту (відео)



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Скріншот з відео

Внаслідок пригоди водій вантажного автомобіля не постраждав

У російському аеропорту «Шереметьєво» вранці 1 серпня паливозаправник врізався у літак авіакомпанії «Аерофлот». В результаті інциденту водій літака не постраждав, однак сам авіалайнер відсторонили від польотів.

Відео з місця події виклав Telegram-канал Baza.

«Аерофлот «Шереметьєво» бажає вам доброго ранку – там сьогодні вранці бензовоз протаранив літак», – йдеться в повідомленні. Літак мав вилетіти вдень, однак тепер Airbus не зможе виконати авіарейс. На відео видно, що на носі літака утворилися тріщини.

У пресслужбі аеропорту повідомили, що «рухаючись за маршрутом руху спецтранспорту, водій паливозаправного авто, скоїв зіткнення з повітряним судному А321», пише російське «РБК». Літак перебував на віддаленій стоянці без екіпажу і пасажирів на борту. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 2 липня, Заставнівський суд Чернівецької області визнав психічно хворим чоловіка, який допустив аварію літака марки «Х-32-912-Бекас». У результаті аварії пілот та пасажир літака отримали тяжкі тілесні ушкодження. Інцидент трапився 26 липня 2019 року.

Як повідомлялося, 25 липня, на північному заході Німеччини легкий спортивний літак моделі TL 96 врізався у житловий будинок, троє людей загинули.

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