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Російський бізнесмен прокинувся у готелі з мертвою дружиною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російський бізнесмен прокинувся у готелі з мертвою дружиною
Бізнесмен розповів, що його дружина Діна була здоровою
фото з відкритих джерел

На тілі померлої не виявили ран або подряпин

Російський бізнесмен із Санкт-Петербурга прокинувся у готелі біля тіла дружини. Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що вранці 4 березня чоловік прокинувся з похміллям та амнезією. Поруч лежала мертва дружина. Крім того, у номері була записка «Не зміг вас розбудити. Дякую за вечір».

Відомо, що у записці був номер телефону. Наразі він – недоступний. Правоохоронці перевірили камери й дізналися, що подружжя повернулося до номера з чоловіком. Його почали розшукувати.

Останнє, що може пригадати бізнесмен-вдівець – як декілька днів тому заселявся з дружиною у готель. Його госпіталізували з опіумним отруєнням.

Російський бізнесмен прокинувся у готелі з мертвою дружиною фото 1

Бізнесмен розповів, що його дружина Діна була здоровою. Жодних хронічних хвороб. На її тілі не виявили ран або подряпин.

Нагадаємо, у Москві під час сварки вбито вченого Андрія Ботікова – одного з розробників вакцини від коронавірусу «Спутник V». 

Впливові особи Росії вмирають один за одним: падають із вікон та застрелюються. Нещодавно в Індії знайшли мертвим найбагатшого російського депутата Павла Антова, який також випав із вікна.

1 вересня з вікна центральної клінічної лікарні у Москві випав голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов. У лікарні, за інформацією російських ЗМІ, він був через тяжке серцево-судинне захворювання та депресію.

На початку травня у передмісті Москви загадково помер мільярдер Олександр Суботін. Офіційно деталі смерті колишнього топменеджера «Лукойлу» не розголошувалися, але російські Telegram-канали писали, що Суботін помер під час сеансу у шаманів.

Теги: чоловік дружина готель спутник бізнесмен

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