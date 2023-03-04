Російський бізнесмен прокинувся у готелі з мертвою дружиною

Бізнесмен розповів, що його дружина Діна була здоровою

На тілі померлої не виявили ран або подряпин

Російський бізнесмен із Санкт-Петербурга прокинувся у готелі біля тіла дружини. Про це пишуть росЗМІ.

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Зазначається, що вранці 4 березня чоловік прокинувся з похміллям та амнезією. Поруч лежала мертва дружина. Крім того, у номері була записка «Не зміг вас розбудити. Дякую за вечір».

Відомо, що у записці був номер телефону. Наразі він – недоступний. Правоохоронці перевірили камери й дізналися, що подружжя повернулося до номера з чоловіком. Його почали розшукувати.

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Останнє, що може пригадати бізнесмен-вдівець – як декілька днів тому заселявся з дружиною у готель. Його госпіталізували з опіумним отруєнням.

Бізнесмен розповів, що його дружина Діна була здоровою. Жодних хронічних хвороб. На її тілі не виявили ран або подряпин.

Нагадаємо, у Москві під час сварки вбито вченого Андрія Ботікова – одного з розробників вакцини від коронавірусу «Спутник V».

Впливові особи Росії вмирають один за одним: падають із вікон та застрелюються. Нещодавно в Індії знайшли мертвим найбагатшого російського депутата Павла Антова, який також випав із вікна.

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