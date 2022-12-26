В Індії несподівано помер один із найбагатших російських депутатів

У поліції припустили, що Антов наклав на себе руки

Напередодні мервим знайшли його попутника-росіянина

В Індії у віці 65 років помер голова комітету з аграрної політики законодавчих зборів Володимирської області Павло Антов. У 2019 році він очолив рейтинг Forbes найбагатших депутатів та держслужбовців, пишуть російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Індійський телеканал NDTV повідомив про смерть російського туриста на ім'я Павла Антова в районі Раягада штату Одіша 25 грудня, зазначивши, що за два дні до цього його попутник, якого канал називає Володимиром Біденовим, був знайденим мертвим у своєму номері в готелі, де вони зупинилися. За даними телеканалу, загиблі були частиною групи російських туристів із чотирьох осіб, які разом зі своїм гідом заселилися до готелю 21 грудня.

У поліції припустили, що Антов наклав на себе руки, адже був пригнічений смертю друга, проте слідство розглядає й інші варіанти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 25 грудня у Москві у віці 69 років раптово помер російський генерал Олексій Маслов, який обіймав посаду головнокомандувача Сухопутних військ РФ у 2004−2008-х рр., а згодом був головним військовим представником Росії при НАТО.

У цей же день стало відомо про смерть у Росії голови компанії з виробництва носіїв для «Калібрів», генерального директора компанії «Адміралтейські верфі» Олександра Бузакова, який помер на 67 році життя.

Тим часом мінздоров'я Росії заявило про збільшення смертності та залежності від алкоголю серед жителів російських селищ. У РФ значно збільшився жіночий алкоголізм, через який гинуть діти.