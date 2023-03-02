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У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у коханки Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у коханки Путіна
Швейцарська лікарка радянського походження Наталія Тібо Кондратьєва
фото з відкритих джерел

63-річна докторка Тібо померла у Швейцарії 24 лютого, за чотири дні до того, як її роль у житті диктатора була оприлюднена

Швейцарська лікарка Наталія Тібо-Кондратьєва, яка приймала пологи у ймовірної коханки Путіна Аліни Кабаєвої, померла при загадкових обставинах. Про це пише mirror.co.uk.

Акушерка народилася в СРСР, очолювала медичну бригаду під час народження таємних дітей Володимира Путіна з його 39-річною коханкою-гімнасткою Аліною Кабаєвою.

У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у коханки Путіна фото 1

63-річна докторка Тібо померла у Швейцарії 24 лютого, за чотири дні до того, як її роль у житті диктатора була оприлюднена цього тижня у розслідуванні журналістів «Проєкту». У повідомленні про її смерть зазначено, що вона була кремована наступного дня після смерті.

У вівторок незалежне видання «Проєкт» назвало її акушеркою, яка приймала пологи у Кабаєвої під час народження щонайменше двох дітей Путіна. На фотографії, зробленій на Красній площі 9 травня 2019 року, Тібо сфотографувалася з двома іншими швейцарськими медикинями, які прилетіли приблизно в цей час для надання допомоги під час пологів у Кабаєвої. Дві інші жінки – неонатологиня Петра Катерина Марія Донаті-Генет і медсестра Стелла Гізелу.

Тібо тривалий час жила у Швейцарії
Тібо тривалий час жила у Швейцарії

Усі вони працюють у клініці Святої Анни в Лугано, де, як повідомлялося, Кабаєва раніше, 2015 року, народила ще одну дитину. Хоча раніше повідомлялося, що Кабаєва перебувала під опікою співробітників клініки «Свята Анна», ім'я акушерки не називалося.

Тібо тривалий час жила у Швейцарії і 2020 року в соціальних мережах опублікувала повідомлення, яке, як видається, натякає на її знайомство з Путіним. «Він єдиний і неповторний тато для всієї матінки Росії!!!! Дякую, що не забули мене», – написала вона.

Тібо також була подругою Лідії Слуцької, дружини російського пропутінського політика Леоніда Слуцького.

Нагадаємо, журналісти російського видання «Проект» вперше опублікували інтерʼєри резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Поруч із нею спеціально збудували деревʼяний терем для коханки Путіна Аліни Кабаєвої та їхніх спільних дітей.

Нагадаємо, раніше «Главком писав», що у 2015 та 2019 роках російська гімнастка Аліна Кабаєва народила двох синів від президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомила швейцарська газета Sonntags Zeitung з посиланням на лікаря, який приймав пологи. Перша дитина, за даними газети, народилася у Лугано в Тичино. Путін при пологах не був присутнім. Другий син, за рішенням президента, народився вже в Москві.

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Теги: свята путін політика смерть пологи 24 лютого Аліна Кабаєва дитина

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