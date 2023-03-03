Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко

Причина смерті Влада Ляшенка поки не розголошується. Йому стало погано на роботі

У Києві помер відомий продюсер Влад Ляшенко. Смерть настала раптово сьогодні близько 15:00. Про це повідомив директор концертного агентства Concert.ua Дмитро Феліксов.

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«Я відмовляюсь в це вірити, ще 50 хвилин тому ти писав мені СМС», – написав Феліксов.

Причина смерті Влада Ляшенка поки не розголошується.

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Феліксов зазначив, що продюсеру «просто стало погано на роботі, коли зустрічався з клієнтом».

Влад Ляшенко працював арт-директором відомого київського клубу Bel Etage Music Hall. До цього він був керівником культових закладів Bingo і MonteRay Live Stage. Крім того, він був засновником популярної альтернативної премії Best Ukrainian Metal Act – першої і єдиної премії метал-музики в Україні. Народився у Кривому Розі. Був менеджером групи ТОЛ – головної альтернативної групи України 2000-х. Протягом багатьох років рухав українську альт-культуру до світових стандартів, зокрема за допомогою знаменитого лейблу «ІншаМузика». Його називали «сірим кардиналом української альтернативної музики».

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