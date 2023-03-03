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Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко
Влад Ляшенко працював арт-директором відомого київського клубу Bel Etage Music Hall
фото з відкритих джерел

Причина смерті Влада Ляшенка поки не розголошується. Йому стало погано на роботі

У Києві помер відомий продюсер Влад Ляшенко. Смерть настала раптово сьогодні близько 15:00. Про це повідомив директор концертного агентства Concert.ua Дмитро Феліксов.

«Я відмовляюсь в це вірити, ще 50 хвилин тому ти писав мені СМС», – написав Феліксов.

Причина смерті Влада Ляшенка поки не розголошується.

Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко фото 1
Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко фото 2

Феліксов зазначив, що продюсеру «просто стало погано на роботі, коли зустрічався з клієнтом».

Влад Ляшенко працював арт-директором відомого київського клубу Bel Etage Music Hall. До цього він був керівником культових закладів Bingo і MonteRay Live Stage. Крім того, він був засновником популярної альтернативної премії Best Ukrainian Metal Act – першої і єдиної премії метал-музики в Україні.

Народився у Кривому Розі. Був менеджером групи ТОЛ – головної альтернативної групи України 2000-х. Протягом багатьох років рухав українську альт-культуру до світових стандартів, зокрема за допомогою знаменитого лейблу «ІншаМузика». Його називали «сірим кардиналом української альтернативної музики».

Нагадаємо, 27 лютого помер російський політолог Гліб Павловський.

На початку лютого помер один із головних композиторів в історії поп-музики.

Теги: смерть

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