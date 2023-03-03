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Росіянин жорстко вбив одного із розробників Covid-вакцини «Спутник V»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіянин жорстко вбив одного із розробників Covid-вакцини «Спутник V»
фото ілюстративне

Між 47-річним Ботіковим і його 29-річним гостем сталася сварка, в ході якої вченого задушили ременем

У Москві під час сварки вбито вченого Андрія Ботікова – одного з розробників вакцини від коронавірусу «Спутник V». Про це повідомляють росЗМІ.

У Слідчому комітеті Російської Федерації по Москві повідомили, що вбивство сталося вчора на вулиці Рогова. За версією слідства, між 47-річним господарем квартири і 29-річним чоловіком сталася сварка, в ході якої гість задушив його ременем і зник.

Чоловіка розшукали і затримали, він визнав свою провину. Зазначається, що він вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 105 КК РФ (вбивство). 

Один із Telegram-каналів написав, що насправді Ботіков викликав хлопця для інтим-послуг, за які відмовився платити.

Зазначається, що Олексій (вбивця) сидів 10 років за викрадення людини, а після звільнення почав надавати інтим-послуги. На зустріч із клієнтом проститут прийшов зі своєю дівчиною, яка чекала на коханого в під’їзді. 

Згодом чоловіки посварилися через те, що клієнт нібито не заплатив за послуги. Олексій задушив вченого, а згодом добив ножем. Після розправи злочинець забрав цінні речі із квартири. 

Зранку Ботікова не було на роботі у лабораторії. Колеги звернулися до поліції. Труп убитого направили до моргу.

Андрій Ботіков працював старшим науковим співробітником у Науково-дослідному центрі епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Саме ця наукова установа до серпня 2020 року розробила вакцину від Covid-19 «Супутник V». Ботіков – співавтор патенту на вакцину. Він був серед тих учених, які отримали від Путіна нагороду за створення препарату.

Нагадаємо, що впливові особи Росії вмирають один за одним: падають із вікон та застрелюються. Нещодавно в Індії знайшли мертвим найбагатшого російського депутата Павла Антова, який також випав із вікна.

1 вересня з вікна центральної клінічної лікарні у Москві випав голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов. У лікарні, за інформацією російських ЗМІ, він був через тяжке серцево-судинне захворювання та депресію.

На початку травня у передмісті Москви загадково помер мільярдер Олександр Суботін. Офіційно деталі смерті колишнього топменеджера «Лукойлу» не розголошувалися, але російські Telegram-канали писали, що Суботін помер під час сеансу у шаманів.

Теги: росія вакцинація коронавірус вбивство

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