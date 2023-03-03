Росіянин жорстко вбив одного із розробників Covid-вакцини «Спутник V»

Між 47-річним Ботіковим і його 29-річним гостем сталася сварка, в ході якої вченого задушили ременем

У Москві під час сварки вбито вченого Андрія Ботікова – одного з розробників вакцини від коронавірусу «Спутник V». Про це повідомляють росЗМІ.

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У Слідчому комітеті Російської Федерації по Москві повідомили, що вбивство сталося вчора на вулиці Рогова. За версією слідства, між 47-річним господарем квартири і 29-річним чоловіком сталася сварка, в ході якої гість задушив його ременем і зник.

Чоловіка розшукали і затримали, він визнав свою провину. Зазначається, що він вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 105 КК РФ (вбивство).

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Один із Telegram-каналів написав, що насправді Ботіков викликав хлопця для інтим-послуг, за які відмовився платити.

Зазначається, що Олексій (вбивця) сидів 10 років за викрадення людини, а після звільнення почав надавати інтим-послуги. На зустріч із клієнтом проститут прийшов зі своєю дівчиною, яка чекала на коханого в під’їзді.

Згодом чоловіки посварилися через те, що клієнт нібито не заплатив за послуги. Олексій задушив вченого, а згодом добив ножем. Після розправи злочинець забрав цінні речі із квартири.

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Зранку Ботікова не було на роботі у лабораторії. Колеги звернулися до поліції. Труп убитого направили до моргу.

Андрій Ботіков працював старшим науковим співробітником у Науково-дослідному центрі епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Саме ця наукова установа до серпня 2020 року розробила вакцину від Covid-19 «Супутник V». Ботіков – співавтор патенту на вакцину. Він був серед тих учених, які отримали від Путіна нагороду за створення препарату.

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