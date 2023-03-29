Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російський добровольчий корпус показав відео зі спецоперації у Брянській області

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Російський добровольчий корпус показав відео зі спецоперації у Брянській області
фото: скріншот з відео

На відео показали, як бійці поводяться з цивільними

Бійці Російського військового добровольчого корпусу опублікували відео з спецоперації у Брянській області, яка відбулася другого березня у Брянській області. 

«Після подій у Брянську пройшов майже місяць. Тепер, коли всі конспірологи, «експерти» та інші шановні особи вже висловилися, ми покажемо вам обіцяне раніше відео, яке трохи прояснить події 2 березня», – йдеться у дописі під відео.

Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, сформований у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТрО України. 

На відео показано, як бійці ставляться до місцевих жителів, які їхали на машині. Вони зупинили автомобіль та попросили скористатися іншим маршрутом. Нагадаємо, що російська пропаганда заявляла про «звірства» вчинені диверсантами у Брянській області. 

Також у Росії спочатку звинуватили Україну у тому, що вона нібито відправила свої ДРГ до Брянської області, які розстріляли дитину та взяли цивільних у заручники. 

Теги: пропаганда заручники автомобіль відео росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Участь РФ та Білорусі у Чемпіонаті світу з хокею: ухвалено рішення
Участь РФ та Білорусі у Чемпіонаті світу з хокею: ухвалено рішення
22 березня, 18:14
Атака дронів на Київщину, удар по Нiкопольському району: ситуація в регіонах
Атака дронів на Київщину, удар по Нiкопольському району: ситуація в регіонах
22 березня, 10:48
У семи областях України діяла мережа «компартії більшовиків» (фото)
У семи областях України діяла мережа «компартії більшовиків» (фото)
20 березня, 11:50
Кадиров носить на пальці дивний датчик
Не тривожна кнопка й не медичний прилад: Кадиров зізнався, що за пристрій у нього на пальці
15 березня, 23:55
Який вигляд має Бахмут після боїв (відео)
Який вигляд має Бахмут після боїв (відео)
13 березня, 19:56
Перейменування Росії на Московію питання політичне
Перейменування Росії на Московію: чому це важливо
12 березня, 07:25
Наслідки вибуху на кисневому заводі в Бангладеш
У Бангладеш стався вибух на кисневому заводі: є загиблі (фото, відео)
5 березня, 06:19
У Російській Федерації розгортається рух антифашистів-ополченців
Події у Брянській області: Кремль хоче набрати більше «гарматного м'яса»?
4 березня, 11:34
Данілов розповів, хто стоїть за сьогоднішніми подіями у Брянській області
Данілов розповів, хто стоїть за сьогоднішніми подіями у Брянській області
2 березня, 20:55

Соціум

Російський добровольчий корпус показав відео зі спецоперації у Брянській області
Російський добровольчий корпус показав відео зі спецоперації у Брянській області
Магазини в РФ торгують «родючим українським чорноземом» (фото)
Магазини в РФ торгують «родючим українським чорноземом» (фото)
Несправні комплекси для охорони Кримського мосту: суд арештував полковника Росгвардії
Несправні комплекси для охорони Кримського мосту: суд арештував полковника Росгвардії
Втрати росіян в Україні: голова міноборони Британії озвучив нові дані
Втрати росіян в Україні: голова міноборони Британії озвучив нові дані
Батумі накрив потужний ураган: деталі (фото, відео)
Батумі накрив потужний ураган: деталі (фото, відео)
Росіяни показали обгорілий корабель «Союз», який впав у Казахстані (фото)
Росіяни показали обгорілий корабель «Союз», який впав у Казахстані (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід (відео)
91K
Виселення з Лаври. Усик прийшов допомогти Московському патріархату (фото)
40K
Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну: Пекін відреагував
31K
Чому росіяни без бою здали Лавру?
26K
Після виселення Московського патріархату з Лаври сталося диво: хрести посвітлішали
24K
Вклонялися чорному Мерседесу. Як віряни Московського патріархату проводжали Павла з Лаври

Новини

Автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні: є постраждалий (фото)
Сьогодні, 23:49
Папу Римського госпіталізовано з респіраторною інфекцією, деталі
Сьогодні, 23:17
Колона ворожої техніки рухається з Криму в сторону материкової України (фото)
Сьогодні, 22:52
Хорватія планує передати Україні гелікоптери Мі-8 – міністр оборони (відео)
Сьогодні, 22:16
Йшла вулицею, а вони всіляко матюкали – дівчина із Закарпаття про ґвалтівників
Сьогодні, 21:49
Аграрії з прифронтових зон розпочали самостійно розміновувати поля (відео)
Сьогодні, 07:46

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту