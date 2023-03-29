Російський добровольчий корпус показав відео зі спецоперації у Брянській області

Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, сформований у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТрО України.

На відео показано, як бійці ставляться до місцевих жителів, які їхали на машині. Вони зупинили автомобіль та попросили скористатися іншим маршрутом. Нагадаємо, що російська пропаганда заявляла про «звірства» вчинені диверсантами у Брянській області.

Також у Росії спочатку звинуватили Україну у тому, що вона нібито відправила свої ДРГ до Брянської області, які розстріляли дитину та взяли цивільних у заручники.