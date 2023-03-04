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Кирило Сазонов Політичний оглядач

Події у Брянській області: Кремль хоче набрати більше «гарматного м'яса»?

glavcom.ua
У Російській Федерації розгортається рух антифашистів-ополченців
фото з відкритих джерел

Путінський режим намагається пояснити росіянам, чому їх рівень життя падає

Диверсанти на Брянщині, що нібито влаштували 2 березня бої в селі Сушани, а також захопили заручників у селі Любечани, продовжують залишатися топтемою російської пропаганди. І активно обговорюються в українському медіапросторі.

На мій погляд, оскільки саме Кремль і виступив організатором вистави у Брянській області, вони мають робочий проєкт використання цієї ситуації. Незалежно від того, як реально розвивалися події, російські пропагандисти працюють за заздалегідь затвердженим планом.

У цьому ключі звучить і відповідна заява Путіна.

Їхня версія – українська ДРГ прорвала кордон, захопила два села, підірвала підстанцію, обстріляла цивільних та кудись поділася. Путін говорить, що проти Росії діяли «неонацисти та їхні господарі». І, мовляв, ці люди хочуть позбавити Росію історичної пам’яті та російської мови.

Зрозуміло, що цю брехню вони транслюватимуть на всіх міжнародних майданчиках, її озвучуватимуть російські «консерви» та агентура у всіх країнах. Для внутрішнього споживача розгойдуватимуть тему української агресії, щоб виправдати цією міфічною загрозою мобілізаційні заходи. Нібито заради захисту рідної землі потрібно більше «гарматного м’яса», а життя росіян стане гіршим (але не з вини Кремля). Нічого нового вони не вигадали.

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Теги: росія війна кордон путін

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