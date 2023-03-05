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У Бангладеш стався вибух на кисневому заводі: є загиблі (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Бангладеш стався вибух на кисневому заводі: є загиблі (фото, відео)
Наслідки вибуху на кисневому заводі в Бангладеш
фото з відкритих джерел

Потужний вибух сколихнув територію радіусом до двох кілометрів

У суботу, 4 березня, на південому сході Бангладеш, у місті Сітакунда, пролунав вибух на кисневому заводі. Щонайменше шестеро людей загинули, є поранені. Про це повідомило Reuters із посиланням на офіційних осіб. 

Наслідки вибуху на кисневому заводі в Бангладеш
Наслідки вибуху на кисневому заводі в Бангладеш
фото з відкритих джерел

Речник поліції Найханул Барі із посиланням на свідків заявив, що сильний вибух було відчутно на території радіусом до двох кілометрів. Рятувальна операція триває, тому кількість жертв ще може зрости. Причина інциденту наразі не з’ясована, зазначив речник пожежної служби. 

Наслідки вибуху на кисневому заводі в Бангладеш
Наслідки вибуху на кисневому заводі в Бангладеш
фото з відкритих джерел

«На місці виявлено шість тіл», – повідомив Шахадат Хоссейн, представник місцевого уряду.

Незабаром після катастрофи місцеві мешканці та ЗМІ опублікували фото й відео, на яких видно наслідки вибуху. 

Нагадаємо, що в червні 2023 року Індію та Бангладеш накрили руйнівні повені. Мусонні шторми тоді забрали життя щонайменше 41 людини і зруйнували домівки мільйонів осіб.

Теги: вибух Бангладеш відео

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