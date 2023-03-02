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Данілов розповів, хто стоїть за сьогоднішніми подіями у Брянській області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данілов розповів, хто стоїть за сьогоднішніми подіями у Брянській області
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО упевнений, що абревіатуру «ДРГ» можна розшифрувати, як «деколонізація російської держави»

У Російській Федерації розгортається рух антифашистів-ополченців. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у Twitter.

Так Данілов відреагував на сьогоднішні події в Брянській області РФ.

Секретар РНБО упевнений, що абревіатуру «ДРГ», яку так активно використовують у російських пропагандистських ЗМІ, можна розшифрувати інакше:  «деколонізація російської держави».

«Девіз: «ДРГ – Деколонізація Російської Держави». Брянськ, 2023», – додав він.

Данілов також уточнив, що дрони, БТРи та іншу військову техніку можна спокійно купити у будь-якому військторгу в Москві.

Нагадаємо, російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус». 

Пізніше боєць «Російського Добровольчого корпусу» розповів нові деталі події на Брянщині. Він стверджує, що внаслідок подій цього ранку постраждав лише російських прикордонник, а заручників вони не брали.

Тим часом російський диктатор Путін вже звинуватив вигаданих «неонацистів» у провокації.

Читайте також: Російська провокація в Брянській області. Путін готує нову мобілізацію?
Теги: Олексій Данілов росія

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