Данілов розповів, хто стоїть за сьогоднішніми подіями у Брянській області

Секретар РНБО упевнений, що абревіатуру «ДРГ» можна розшифрувати, як «деколонізація російської держави»

У Російській Федерації розгортається рух антифашистів-ополченців. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у Twitter.

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Так Данілов відреагував на сьогоднішні події в Брянській області РФ.

Секретар РНБО упевнений, що абревіатуру «ДРГ», яку так активно використовують у російських пропагандистських ЗМІ, можна розшифрувати інакше: «деколонізація російської держави».

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«Девіз: «ДРГ – Деколонізація Російської Держави». Брянськ, 2023», – додав він.

Данілов також уточнив, що дрони, БТРи та іншу військову техніку можна спокійно купити у будь-якому військторгу в Москві.

Нагадаємо, російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус».

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Пізніше боєць «Російського Добровольчого корпусу» розповів нові деталі події на Брянщині. Він стверджує, що внаслідок подій цього ранку постраждав лише російських прикордонник, а заручників вони не брали.

Тим часом російський диктатор Путін вже звинуватив вигаданих «неонацистів» у провокації.