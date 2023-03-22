Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Участь РФ та Білорусі у Чемпіонаті світу з хокею: ухвалено рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Участь РФ та Білорусі у Чемпіонаті світу з хокею: ухвалено рішення
фото з відкритих джерел

Чемпіонат світу IIHF проведе без збірних Росії та Білорусі

Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань через що збірні країн-агресорок пропустять чемпіонат світу-2024. Про це йдеться у заяві IIHF. 

Рада IIHF продовжила заборону на участь у змаганнях під егідою організації для збірних Росії та Білорусії 22 березня. Таким чином обидві команди пропустять чемпіонат світу 2024 року, який відбудеться у Чехії.

«Рада IIHF визначила, що повернення збірних Росії та Білорусії на змагання федерації поки небезпечне і буде небезпечним на майбутній сезон-2023/24. Чемпіонат світу-2023/24 IIHF проведе без збірних Росії та Білорусії», – йдеться у заяві федерації. 

Нагадаємо, у травні 2022 року IIHF відсторонила Росію та Білорусь від участі у Чемпіонаті світу-2023, який перенесли із Санкт-Петербурга до Тампере (Фінляндія) та Риги (Латвія).  

Раніше уряд Великої Британії звернувся до компаній, які є спонсорами Олімпійських ігор, із закликом чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет, щоби не допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Теги: хокей спорт росія Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зможе виступити на Олімпіаді. Суд скоротив дискваліфікацію Верняєва за допінг
Зможе виступити на Олімпіаді. Суд скоротив дискваліфікацію Верняєва за допінг
14 березня, 17:49
МОК хоче допустити росіян і білорусів до участі в Олімпіаді в Парижі
Росіянам не місце на Олімпіаді: Британія закликала спонсорів ігор тиснути на МОК
11 березня, 08:07
Гімнаст Нагорний радіє, що російських спортсменів-окупантів можуть допустити до міжнародних змагань
Міжнародна федерація гімнастики може допустити росіян до відбору на Олімпіаду
1 березня, 11:32

Новини

Участь РФ та Білорусі у Чемпіонаті світу з хокею: ухвалено рішення
Участь РФ та Білорусі у Чемпіонаті світу з хокею: ухвалено рішення
Українські шахістки знялися з етапу Гран-прі в Індії: на змаганні виступатимуть росіянки
Українські шахістки знялися з етапу Гран-прі в Індії: на змаганні виступатимуть росіянки
Федерація тенісу України закликала не бойкотувати змагання з росіянами
Федерація тенісу України закликала не бойкотувати змагання з росіянами
Прикутого до ліжка героя Віталія Шумея лікуватимуть у Барселоні за сприяння «Шахтаря»
Прикутого до ліжка героя Віталія Шумея лікуватимуть у Барселоні за сприяння «Шахтаря»
Найкращий результат в історії збірної: українські футзалістки здобули «срібло» на Євро 
Найкращий результат в історії збірної: українські футзалістки здобули «срібло» на Євро 
Україна вперше в історії завершила без нагород сезон Кубка світу з біатлону
Україна вперше в історії завершила без нагород сезон Кубка світу з біатлону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Росію сколихнув сильний землетрус
15K
Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість (відео)
12K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
11K
В Одесі прогримів потужний вибух
9734
Сергій Шойгу видав, як Путін хоче закінчити війну
8434
Російські винищувачі піднімалися у небо: в Україні лунала повітряна тривога (мапа)

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту