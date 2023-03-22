Участь РФ та Білорусі у Чемпіонаті світу з хокею: ухвалено рішення

Чемпіонат світу IIHF проведе без збірних Росії та Білорусі

Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань через що збірні країн-агресорок пропустять чемпіонат світу-2024. Про це йдеться у заяві IIHF.

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Рада IIHF продовжила заборону на участь у змаганнях під егідою організації для збірних Росії та Білорусії 22 березня. Таким чином обидві команди пропустять чемпіонат світу 2024 року, який відбудеться у Чехії.

«Рада IIHF визначила, що повернення збірних Росії та Білорусії на змагання федерації поки небезпечне і буде небезпечним на майбутній сезон-2023/24. Чемпіонат світу-2023/24 IIHF проведе без збірних Росії та Білорусії», – йдеться у заяві федерації.

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Нагадаємо, у травні 2022 року IIHF відсторонила Росію та Білорусь від участі у Чемпіонаті світу-2023, який перенесли із Санкт-Петербурга до Тампере (Фінляндія) та Риги (Латвія).

Раніше уряд Великої Британії звернувся до компаній, які є спонсорами Олімпійських ігор, із закликом чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет, щоби не допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024 у Парижі.