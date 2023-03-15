Не тривожна кнопка й не медичний прилад: Кадиров зізнався, що за пристрій у нього на пальці

Лідер Чечні зауважив, що є цілком здоровим і має стовідсотковий зір

Лідер Чечні Рамзан Кадиров запевнив, що ґаджет, який він носить на пальці, є начебто лічильником молитов, а не медичним пристроєм. Про це він розповів у відео на своєму Telegram-каналі.

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Пристрій викликав багато обговорень та версій: чи то тривожна кнопка, чи то медичний прилад.

«Навіть недруги думають, що цей якийсь медичний апарат. Ось, дивіться, це в мене електронний лічильник. Я читаю молитви. Тож давайте не «гоніть» там. Я абсолютно здорова людина», – сказав у відеозверненні лідер Чечні.

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Він також додав, що має стовідсотковий зір і висловив упевненість у якійсь перемозі.

У повідомленні на каналі Кадирова уточнюється, що цей начебто електронний лічильник лідер Чечні завжди носить із собою: «Я читаю салавати на честь нашого улюбленого пророка Мухаммада. Лічильник дозволяє мені бачити, скільки разів я їх прочитав».

Раніше повідомлялося, що Кадиров носить на пальці дивний датчик (відео).

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До слова, лідер Чечні «засвітив» у Кремлі дивну шпаргалку на тлі чуток про свою хворобу: Кадиров читав промову з листочка з величезними літерами.