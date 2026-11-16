Російський підліток погрожував масовим убивством у Польщі: суд ізолював школяра

Після затримання 16-річного громадянина РФ правоохоронці перевірили його телефон і виявили матеріали, які викликали підозри у пропаганді фашизму

У Варшаві поліція затримала 16-річного громадянина Росії, який погрожував масовим убивством учням та адміністрації школи. Після втручання правоохоронців суд постановив помістити підлітка до молодіжного виховного центру на три місяці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Польщі.

Інцидент стався в одному з навчальних закладів варшавського району Урсинув. За інформацією поліції, неповнолітній почав погрожувати однокласникам і працівникам школи вбивством кількох людей. Керівництво навчального закладу звернулося до правоохоронців через його поведінку.

На повідомлення відреагували співробітники поліції району Мокотув, які прибули до школи та затримали 16-річного росіянина.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили мобільний телефон підлітка. Виявлені в ньому матеріали привернули увагу правоохоронців і стали частиною розслідування. За даними поліції, зміст цих матеріалів викликав підозри в тому, що неповнолітній пропагував фашистський державний устрій.

Крім того, слідчі встановили, що підліток публікував у соціальних мережах фотографії, на яких позував із ножем та предметами, схожими на зброю.

Водночас розслідування не обмежилося погрозами масовим убивством та ймовірною пропагандою фашизму. Правоохоронці також перевіряють підозру щодо вчинення неповнолітнім правопорушення сексуального характеру. Подробиць цього епізоду поліція не розголосила.

Матеріали справи передали до сімейного суду. За результатами розгляду суд ухвалив рішення про тимчасове поміщення 16-річного громадянина Росії до молодіжного виховного центру терміном на три місяці.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року в Польщі 15-річний підліток напав на працівників школи у селі Лещидул-Новіни Мазовецького воєводства. Хлопець поранив трьох людей гострим предметом. Одна з постраждалих, 37-річна працівниця навчального закладу, померла від отриманих травм.