Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

Російський підліток погрожував масовим убивством у Польщі: суд ізолював школяра

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Російський підліток погрожував масовим убивством у Польщі: суд ізолював школяра
Підліток із РФ погрожував розправою у польській школі
фото: Reporter

Після затримання 16-річного громадянина РФ правоохоронці перевірили його телефон і виявили матеріали, які викликали підозри у пропаганді фашизму

У Варшаві поліція затримала 16-річного громадянина Росії, який погрожував масовим убивством учням та адміністрації школи. Після втручання правоохоронців суд постановив помістити підлітка до молодіжного виховного центру на три місяці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Польщі.

Інцидент стався в одному з навчальних закладів варшавського району Урсинув. За інформацією поліції, неповнолітній почав погрожувати однокласникам і працівникам школи вбивством кількох людей. Керівництво навчального закладу звернулося до правоохоронців через його поведінку.

На повідомлення відреагували співробітники поліції району Мокотув, які прибули до школи та затримали 16-річного росіянина.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили мобільний телефон підлітка. Виявлені в ньому матеріали привернули увагу правоохоронців і стали частиною розслідування. За даними поліції, зміст цих матеріалів викликав підозри в тому, що неповнолітній пропагував фашистський державний устрій.

Крім того, слідчі встановили, що підліток публікував у соціальних мережах фотографії, на яких позував із ножем та предметами, схожими на зброю.

Водночас розслідування не обмежилося погрозами масовим убивством та ймовірною пропагандою фашизму. Правоохоронці також перевіряють підозру щодо вчинення неповнолітнім правопорушення сексуального характеру. Подробиць цього епізоду поліція не розголосила.

Матеріали справи передали до сімейного суду. За результатами розгляду суд ухвалив рішення про тимчасове поміщення 16-річного громадянина Росії до молодіжного виховного центру терміном на три місяці.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року в Польщі 15-річний підліток напав на працівників школи у селі Лещидул-Новіни Мазовецького воєводства. Хлопець поранив трьох людей гострим предметом. Одна з постраждалих, 37-річна працівниця навчального закладу, померла від отриманих травм.

Теги: Польща росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речник російського диктатора показово ухилився від відповіді
Пєсков емоційно відреагував на пропозицію США змінити кордони Донбасу
11 листопада, 14:35
Один з посадовців ФСБ буде присутній на переговорах, а інший включений до експертної групи
Росія відправила на переговори в Абу-Дабі двох керівників ФСБ, які готували вторгнення в Україну
10 листопада, 08:01
Хакери розіслали повідомлення про ядерний удар по Києву від імені відомого медіа
«Ядерний удар по Києву». Хакери зламали видання Kyiv Independent і налякали читачів
4 листопада, 11:54
Російський дрон влучив у гуртожиток у Дніпрі
Дніпро: російський дрон влучив у гуртожиток, спалахнула пожежа (оновлено)
29 жовтня, 19:15
Особливу увагу Мерц звернув на дії Росії, назвавши загрозу з її боку масштабною
Мерц висунув гучні звинувачення на адресу Росії
25 жовтня, 03:30
США та Росія, ймовірно, обговорювали послаблення санкцій в обмін на газовий проєкт
Журналісти розкрили деталі закулісних переговорів США та Росії
24 жовтня, 12:35
Байрактар заявив, що угода між США та Росією про постачання дизельного пального є важливою з погляду енергетичної безпеки Туреччини
Туреччина отримає частину дизеля від угоди РФ із Трампом
18 жовтня, 19:26
Йдеться про переговори щодо скорочення та обмеження ядерних арсеналів трьох держав
Трамп анонсував важливу угоду з Росією та Китаєм
16 жовтня, 20:29
Starlink забезпечує українським військовим зв’язок на передовій
Чи зможе Україна воювати без Starlink. Що не так з альтернативами
16 жовтня, 12:15

Соціум

Путін втратив колишню повагу олігархів. Журналісти BBC розкрили настрої еліт
Путін втратив колишню повагу олігархів. Журналісти BBC розкрили настрої еліт
Атака на Кримський міст. Кремль підтвердив пошкодження переправи
Атака на Кримський міст. Кремль підтвердив пошкодження переправи
Російський підліток погрожував масовим убивством у Польщі: суд ізолював школяра
Російський підліток погрожував масовим убивством у Польщі: суд ізолював школяра
Йорданія заблокувала Telegram: причина
Йорданія заблокувала Telegram: причина
Лубінець розказав, як провів 15 годин в автобусі з російською омбудсменкою Лантратовою
Лубінець розказав, як провів 15 годин в автобусі з російською омбудсменкою Лантратовою
Венс відклав рішення про участь у виборах президента США: причина
Венс відклав рішення про участь у виборах президента США: причина

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
143K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала 56 хвилин
Сьогодні, 12:45
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua