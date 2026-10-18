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Туреччина отримає частину дизеля від угоди РФ із Трампом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Туреччина отримає частину дизеля від угоди РФ із Трампом
Байрактар заявив, що угода між США та Росією про постачання дизельного пального є важливою з погляду енергетичної безпеки Туреччини
фото з відкритих джерел

Обсяги та терміни постачання поки не розкривають

Туреччина отримає частину дизельного пального, яке Росія постачає на світові ринки, відповідно до угоди з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив міністр енергетики Альпарслан Байрактар, передає «Главком» із посиланням на Reuters.

Байрактар заявив, що угода між США та Росією про постачання дизельного пального є важливою з погляду енергетичної безпеки Туреччини. Анкара задовольняє частину своїх енергетичних потреб від Росії, а також від Ірану, Азербайджану та інших країн. Вона намагається диверсифікувати джерела постачання за допомогою укладення угод із США та іншими партнерами.

«Росія запровадила обмеження на експорт дизельного пального останніми місяцями, коли почала стикатись із цією проблемою. Тепер вони досягли угоди з Трампом щодо дизельного пального… Завдяки переговорам, які ми провели, ми будемо постачати частину цього дизельного пального до Туреччини», – сказав Байрактар.

Байрактар також заявив, що Туреччина планує ввести в експлуатацію другу плавучу платформу з видобутку газу в першому кварталі 2028 року, додавши, що ця платформа збільшить щоденний видобуток Туреччини в Чорному морі до 45 мільйонів кубічних метрів.

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп розблокував постачання російського дизеля на світові ринки. Міністерство фінансів США дозволило окремі операції з пальним російського походження до 7 квітня 2027 року.

Згодом американські політики розкритикували домовленість, заявивши, що вона послаблює економічний тиск на Москву та може допомогти Росії продовжувати війну.

Також «Главком» писав про звернення дванадцяти сенаторів до Трампа. Законодавці вимагали відкликати дозвіл на операції з російським дизелем, наголосивши, що додаткові доходи Кремля становлять загрозу для України.

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Теги: Туреччина росія міністр експорт дизельне пальне

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