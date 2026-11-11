Пєсков емоційно відреагував на пропозицію США змінити кордони Донбасу

Речник Кремля відмовився коментувати повідомлення про те, що Вашингтон нібито запропонував Москві встановити межі регіону по лінії бойового зіткнення

Речник президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати нібито запропонували Росії встановити кордони Донбасу по лінії бойового зіткнення (ЛБС). На запитання журналістів представник Кремля відповів, що не збирається коментувати газетні публікації, пише «Главком».

«Ви хочете, щоб я коментував газетні статті? Ні, я цього робити не буду», – заявив Пєсков.

Примітно, що раніше речник російського диктатора не раз коментував резонансні дані західних ЗМІ, однак цього разу показаво ухилився від відповіді. Він не підтвердив і не спростував інформацію про можливу пропозицію американської сторони щодо визначення меж Донбасу по нинішній лінії фронту.

Повідомлення про таку ініціативу з'явилися на тлі переговорів щодо припинення війни Росії проти України. Територіальне питання залишається одним із найскладніших у перемовинах між Києвом, Вашингтоном і Москвою.

Нагадаємо, 11 листопада в Абу-Дабі відбувся другий день переговорів за участю представників України, США та Росії. Серед ключових тем обговорень – територіальне врегулювання та гарантії безпеки для України.