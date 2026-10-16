Трамп анонсував важливу угоду з Росією та Китаєм

Американський президент заявив про контакти з Москвою та Пекіном щодо ядерного роззброєння

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон веде переговори з Росією та Китаєм щодо ядерного роззброєння. За його словами, він хотів би досягти домовленостей, які дозволять скоротити ядерні арсенали найбільших держав світу. Про це Трамп розповів під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«Ми укладемо угоду щодо ядерної зброї з Росією та Китаєм», – заявив американський президент.

Йдеться про переговори щодо скорочення та обмеження ядерних арсеналів трьох держав. Конкретних умов майбутньої домовленості Трамп не розкрив.

Заява американського президента пролунала після завершення в лютому дії договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНВ-III між США та Росією. Угода встановлювала обмеження на стратегічні ядерні арсенали двох країн.

Після завершення дії договору питання нових домовленостей щодо контролю над ядерними озброєннями стало предметом обговорень. Трамп заявив про намір укласти нову угоду за участю Росії та Китаю, однак наразі невідомо, які саме обмеження вона передбачатиме та в якому форматі відбуватимуться переговори.

Варто нагадати, що спеціальний представник президента Росії Кирило Дмитрієв заявив, що США шукають варіанти скасування санкцій проти РФ. За його словами, найближчим часом між Москвою та Вашингтоном очікується низка важливих ініціатив.