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    Росія вже планує евакуювати своїх громадян із країн Заходу

    &laquo;Якщо раніше у західних країнах критикували керівництво Росії, то зараз русофобія йде за національною ознакою&raquo; - Росія вже планує евакуювати своїх громадян із країн Заходу
    «Якщо раніше у західних країнах критикували керівництво Росії, то зараз русофобія йде за національною ознакою»
    фото з відкритих джерел

    Російський сенатор Косачов побачив, як за межами РФ «зростає русофобія»

    У Росії віце-спікер ради федерації Костянтин Косачов заявив, що може знадобитися евакуація російських громадян із західних країн через «зростання русофобії».

    «Я не виключаю, що в якихось випадках може знадобитися евакуація наших співгромадян, коли подальше проживання в інших країнах виявиться неможливим», - сказав він, пишуть росЗМІ.

    За його словами, комусь ця думка може здатися радикальною, «але на жаль, ситуація настільки стрімка і настільки за червоними лініями з погляду моральності, моралі».

    «Ми маємо бути готові до будь-яких варіантів», – додав він.

    На думку Косачова, це означає, що вже зараз потрібно, навіть у профілактичному режимі, прораховувати канали, які, можливо, будуть потрібні «для трансферу на батьківщину наших співвітчизників, спрощена схема в'їзду на територію РФ, їх подальша легалізація».

    Російський сенатор зазначив, що «русофобія спостерігається виключно у країнах так званого Заходу», де вона, за його словами, «розцвіла пишним цвітом».

    «І якщо раніше у західних країнах критикували керівництво Росії, то зараз русофобія йде за національною ознакою», – додав він.

    Теги: росія окупанти пропаганда війна Україна кордон окупація евакуація #stoprussia
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    Росія вже планує евакуювати своїх громадян із країн Заходу