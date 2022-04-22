Росія вже планує евакуювати своїх громадян із країн Заходу

«Якщо раніше у західних країнах критикували керівництво Росії, то зараз русофобія йде за національною ознакою»

Російський сенатор Косачов побачив, як за межами РФ «зростає русофобія»

У Росії віце-спікер ради федерації Костянтин Косачов заявив, що може знадобитися евакуація російських громадян із західних країн через «зростання русофобії».

«Я не виключаю, що в якихось випадках може знадобитися евакуація наших співгромадян, коли подальше проживання в інших країнах виявиться неможливим», - сказав він, пишуть росЗМІ.

За його словами, комусь ця думка може здатися радикальною, «але на жаль, ситуація настільки стрімка і настільки за червоними лініями з погляду моральності, моралі».

«Ми маємо бути готові до будь-яких варіантів», – додав він.

На думку Косачова, це означає, що вже зараз потрібно, навіть у профілактичному режимі, прораховувати канали, які, можливо, будуть потрібні «для трансферу на батьківщину наших співвітчизників, спрощена схема в'їзду на територію РФ, їх подальша легалізація».

Російський сенатор зазначив, що «русофобія спостерігається виключно у країнах так званого Заходу», де вона, за його словами, «розцвіла пишним цвітом».

«І якщо раніше у західних країнах критикували керівництво Росії, то зараз русофобія йде за національною ознакою», – додав він.