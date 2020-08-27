Росія заявила, що затримала «українського шпигуна»



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Затриманому в РФ загрожує до 20 років колонії за статтею «державна зрада»

ФСБ заарештувала військового Ракетних військ стратегічного призначення, який нібито передавав секретні дані в Україну

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що заарештувала військового Ракетних військ стратегічного призначення, який нібито передавав секретні дані Міноборони України. Про це йдеться на сайті ФСБ Росії.

«У місті Барнаулі затриманий військовослужбовець Ракетних військ стратегічного призначення, який збирав і передавав у головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, які становлять державну таємницю», йдеться у повідомленні.

Затриманому в РФ загрожує до 20 років колонії за статтею «державна зрада».

Військового взяли під варту.

Як повідомлялося 20 серпня, СБУ викрила на Херсонщині агентурну мережу ФСБ Росії.

Також СБУ назвала фейком заяву ФСБ про нібито зрив спецоперації України щодо викрадення одного з лідерів сепаратистів.

20 серпня ФСБ Росії заявила, що нібито запобігла спробі спецслужб України викрасти на території РФ «громадянина Російської Федерації, одного з лідерів народного ополчення Донбасу, який брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ».