Штаб Об’єднаних сил підбив підсумки за місяць перемир'я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З початку поточної доби на Донбасі зберігається режим припинення вогню

Протягом місяця на Донбасі не зафіксували жодного випадку застосування важкого озброєння

Завершується перший місяць з початку дії режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі. За перший місяць перемир'я ЗСУ не понесли бойових втрат. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил в середу, 26 серпня.

Відзначається, що на більшості ділянок відповідальності українських сил порушень з боку сепаратистів не фіксували, але місцями були задокументовані провокаційні поодинокі неприцільні постріли.

Також протягом місяця не зафіксували жодного випадку застосування важкого озброєння.

З початку поточної доби на Донбасі зберігається режим припинення вогню.

«Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням і готові надати адекватну відсіч в разі загрози їхньому життю або здоров'ю», - додали в штабі.

Зазначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з держсекретарем США Майком Помпео. Офіс президента стверджує, що під час розмови Помпео привітав встановлення перемир'я на Донбасі з 27 липня.

Як повідомлялося, 25 серпня, в смузі відповідальності бригади морської піхоти під час проведення огляду місцевості двоє військовослужбовців підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2.

Також повідомлялося, що 25 серпня на Донбасі загинув український військовий через необережне поводження зі зброєю.