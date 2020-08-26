Штаб Об’єднаних сил підбив підсумки за місяць перемир'я
Протягом місяця на Донбасі не зафіксували жодного випадку застосування важкого озброєння
Завершується перший місяць з початку дії режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі. За перший місяць перемир'я ЗСУ не понесли бойових втрат. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил в середу, 26 серпня.
Відзначається, що на більшості ділянок відповідальності українських сил порушень з боку сепаратистів не фіксували, але місцями були задокументовані провокаційні поодинокі неприцільні постріли.
Також протягом місяця не зафіксували жодного випадку застосування важкого озброєння.
З початку поточної доби на Донбасі зберігається режим припинення вогню.
«Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням і готові надати адекватну відсіч в разі загрози їхньому життю або здоров'ю», - додали в штабі.
Зазначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з держсекретарем США Майком Помпео. Офіс президента стверджує, що під час розмови Помпео привітав встановлення перемир'я на Донбасі з 27 липня.
Як повідомлялося, 25 серпня, в смузі відповідальності бригади морської піхоти під час проведення огляду місцевості двоє військовослужбовців підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2.
Також повідомлялося, що 25 серпня на Донбасі загинув український військовий через необережне поводження зі зброєю.