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    Штаб Об’єднаних сил підбив підсумки за місяць перемир'я

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    З початку поточної доби на Донбасі зберігається режим припинення вогню - Штаб Об’єднаних сил підбив підсумки за місяць перемир'я
    З початку поточної доби на Донбасі зберігається режим припинення вогню

    Протягом місяця на Донбасі не зафіксували жодного випадку застосування важкого озброєння

    Завершується перший місяць з початку дії режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі. За перший місяць перемир'я ЗСУ не понесли бойових втрат. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил в середу, 26 серпня.

    Відзначається, що на більшості ділянок відповідальності українських сил порушень з боку сепаратистів не фіксували, але місцями були задокументовані провокаційні поодинокі неприцільні постріли.

    Також протягом місяця не зафіксували жодного випадку застосування важкого озброєння.

    З початку поточної доби на Донбасі зберігається режим припинення вогню.

    «Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням і готові надати адекватну відсіч в разі загрози їхньому життю або здоров'ю», - додали в штабі.

    Зазначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з держсекретарем США Майком Помпео. Офіс президента стверджує, що під час розмови Помпео привітав встановлення перемир'я на Донбасі з 27 липня.

    Як повідомлялося, 25 серпня, в смузі відповідальності бригади морської піхоти під час проведення огляду місцевості двоє військовослужбовців підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2.

    Також повідомлялося, що 25 серпня на Донбасі загинув український військовий через необережне поводження зі зброєю.

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