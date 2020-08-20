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    Суспільство

    СБУ назвала фейком заяву ФСБ про нібито зрив спецоперації України

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    Фейк ФСБ свідчить, що РФ захищає та підтримує бойовиків&raquo;, - СБУ - СБУ назвала фейком заяву ФСБ про нібито зрив спецоперації України
    Фейк ФСБ свідчить, що РФ захищає та підтримує бойовиків», - СБУ

    ФСБ відзвітувала про те, що нібито зірвала спецоперацію СБУ щодо затримання одного з бойовиків, який воював на Донбасі

    Служба безпеки України назвала фейком інформацію, яку в четвер поширила ФСБ РФ про нібито спробу України викрасти одного з лідерів сепаратистів. Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram.

    «Сьогодні у засобах масової інформації шириться заява ФСБ Російської Федерації, яка відзвітувала про черговий «успіх», що нібито вона зірвала спецоперацію СБУ і затримала групу осіб, що збиралися викрасти одного з бойовиків, який воював на Донбасі», - 2деться у повідомленні.

    Служба безпеки України наголосила, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюгу звичайних фейків російської сторони.

    «І навіть цей фейк свідчить, що РФ захищає та підтримує бойовиків», - заявили у СБУ.

    У спецслужбі нагадали, що кожен, хто воював на боці окупантів, має понести за це відповідальність, і СБУ «працює над цим завданням у щоденному режимі».

    Нагадаємо, 20 серпня ФСБ Росії заявила, що нібито запобігла спробі спецслужб України викрасти на території РФ «громадянина Російської Федерації, одного з лідерів народного ополчення Донбасу, який брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ».

    Росія бойовики на Донбасі СБУ ЗСУ ФСБ
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