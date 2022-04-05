«Буча-Москва». Росіяни проігнорували акцію проти звірств російської армії

Москвичі проігнорували чоловіка, який лежав на вулицях російської столиці зі зв'язаними «по-бучанськи» руками

На вулицях російської столиці неназваний активіст влаштував перфоманс в пам’ять закатованих та убитих жителів української Бучі

Москвичі проігнорували акцію «Буча-Москва», яка була присвячена звірствам російського окупаційного контингенту на території України. Фото з цієї акції виклав на Facebook російський опозиціонер Андрій Пивоваров.

Самотній протестувальник зі зв’язаними руками, лежав, імітуючи пози трупів, знайдених на території Бучі та інших північно-західних передмість Києва, на вулицях російської столиці.

Перфоманс під назвою «Буча-Москва» сфотографували у кількох місцях Москви. Зокрема, біля Храму Христа Спасителя, на Нікольській вулиці, в Олександрівському саду та на Старому Арбаті.

На фото видно, що москвичі ніяк не реагують на цю акцію протесту, воліючи робити вигляд, що нічого не відбувається.

У коментарях до посту Пивоварова частина росіян повторила офіційні кремлівські наративи про те, що це фейк, знятий українською владою, або звірства «нацистів та бандерівців».

Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

Тим часом, українські волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

Президент Володимир Зеленський запросив екс-очільників Франції та Німеччини (Ніколя Саркозі й Ангелу Меркель відповідно) відвідати Бучу, аби вони самі пересвідчилися у звірствах рашистських військових.

Меркель проігнорувала цю пропозицію президента України.