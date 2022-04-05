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    «Буча-Москва». Росіяни проігнорували акцію проти звірств російської армії

    Москвичі проігнорували чоловіка, який лежав на вулицях російської столиці зі зв'язаними &laquo;по-бучанськи&raquo; руками - «Буча-Москва». Росіяни проігнорували акцію проти звірств російської армії
    Москвичі проігнорували чоловіка, який лежав на вулицях російської столиці зі зв'язаними «по-бучанськи» руками
    фото: Facebook Андрій Пивоварова

    На вулицях російської столиці неназваний активіст влаштував перфоманс в пам’ять закатованих та убитих жителів української Бучі

    Москвичі проігнорували акцію «Буча-Москва», яка була присвячена звірствам російського окупаційного контингенту на території України. Фото з цієї акції виклав на Facebook російський опозиціонер Андрій Пивоваров.

    Самотній протестувальник зі зв’язаними руками, лежав, імітуючи пози трупів, знайдених на території Бучі та інших північно-західних передмість Києва, на вулицях російської столиці.

    Перфоманс під назвою «Буча-Москва» сфотографували у кількох місцях Москви. Зокрема, біля Храму Христа Спасителя, на Нікольській вулиці, в Олександрівському саду та на Старому Арбаті.

    На фото видно, що москвичі ніяк не реагують на цю акцію протесту, воліючи робити вигляд, що нічого не відбувається.

    У коментарях до посту Пивоварова частина росіян повторила офіційні кремлівські наративи про те, що це фейк, знятий українською владою, або звірства «нацистів та бандерівців».

    Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

    Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

    Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

    Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

    Тим часом, українські волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

    Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

    Президент Володимир Зеленський запросив екс-очільників Франції та Німеччини (Ніколя Саркозі й Ангелу Меркель відповідно) відвідати Бучу, аби вони самі пересвідчилися у звірствах рашистських військових.

    Меркель проігнорувала цю пропозицію президента України.

    Теги: росія окупанти акція війна протест Буча Україна окупація #stoprussia
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    «Буча-Москва». Росіяни проігнорували акцію проти звірств російської армії