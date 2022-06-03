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    У світі

    Російський авіаколапс. Шрі-Ланка затримала вкрадений лайнер «Аерофлоту»

    Літак нещодавно був перереєстрований у Росії, що є спробою обійти санкції - Російський авіаколапс. Шрі-Ланка затримала вкрадений лайнер «Аерофлоту»
    Літак нещодавно був перереєстрований у Росії, що є спробою обійти санкції
    фото з відкритих джерел

    Літак не зможе вилетіти з країни як мінімум до 16 червня

    Високий комерційний суд Коломбо своїм наказом заборонив літаку «Аерофлоту» залишати Шрі-Ланку. Про це повідомляє місцеве видання News First.

    Рішення суду ухвалено за скаргою, яку подала ірландська компанія Celestial Aviation Trading Limited, яка афілійована з лізингодавцем GECAS. Наказ суду діятиме до 16 червня.

    2 червня стало відомо, що Airbus A330 «Аерофлоту», що прибув вранці в Коломбо, не зміг вилетіти назад. На сайті "Аерофлоту" йшлося про затримку рейсу на добу. У прес-службі компанії не коментували ситуацію. Однак ЗМІ припускають, що причиною затримання літака є його «перереєстрація» у Росії.

    За даними порталу Airfleets, затриманий літак наприкінці квітня отримав російську реєстрацію, а раніше був зареєстрований на Бермудських островах. Справді, згідно із інформацією порталу Airfleets, до середини квітня цей літак був зареєстрований на Бермудських островах і мав реєстраційний номер VQ-BMY (префікс VQ-B є ознакою реєстрації повітряного судна на Бермудах – ред.). А уже з 20 квітня літак був зареєстрований в Росії і отримав новий номер із російським префіксом.

    Нагадаємо, Євросоюз 26 лютого ввів санкції, які заборонили постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язали лізингодавців розірвати до кінця березня чинні контракти з авіакомпаніями.

    У кінці березня ірландські компанії-орендодавці, які володіють 60% світового парку орендованих літаків (зокрема, їхньою власністю були й більше половини літаків, які використовували російські авіакомпанії), розірвали усі контракти із росіянами, виконуючи санкційні вимоги Євросоюзу.

    Своєю чергою президент Росії Путін дав вказівку забирати іноземні літаки, які перебували у лізингу в Росії.

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    Теги: росія авіація санкції війна літак Шрі-Ланка #stoprussia
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    Російський авіаколапс. Шрі-Ланка затримала вкрадений лайнер «Аерофлоту»