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    Політика

    Рада підтримала санкції щодо російського патріарха Кирила

    документ
    Соратник Путіна, московський патріарх Кирило, підтримує війну проти України&nbsp; - Рада підтримала санкції щодо російського патріарха Кирила
    Соратник Путіна, московський патріарх Кирило, підтримує війну проти України 
    фото з відкритих джерел

    Тепер рішення повинна розглянути РНБО

    Верховна Рада проголосувала за введення санкцій проти керівника Російської православної церкви, патріарха Кирила (Гундяєва). Санкції торкнуться також й інших ключових діячів РПЦ.

    Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, строк дії санкцій – 10 років. Це рішення повинна розглянути РНБО.

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    Рада підтримала санкції щодо російського патріарха Кирила
    Рада підтримала санкції щодо російського патріарха Кирила
    Рада підтримала санкції щодо російського патріарха Кирила

    Він також оприлюднив список діячів, які потраплять під санкції та, власне, що це за санкції.

    Санкції наклали на єпископа Іларіона Дашевського, заступника голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Миколу Балашова та митрополита Тихона Шевкунова.

    Напередодні РПЦ зібрала термінове засідання церкви: говорили про рішення Києва.

    Також зазначимо, що РПЦ виношує план захоплення канонічних територій ПЦУ.

    Православний світ має засудити діяльність керівника Російської православної церкви Кирила, який підтримує російську агресію в Україні. Про це раніше повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

    Нагадаємо, американське видання The Washinghton Post у своєму аналітичному матеріалі зазначило, що одна із причин російсько-української війни прямо пов’язана із патріархом Московським Кирилом – це релігійний конфлікт між Україною, яка створила власну помісну церкву, та РПЦ, яка не хоче втрачати вплив на громадян України.

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    Теги: росія окупанти церква Верховна Рада РНБО санкції війна Олексій Гончаренко РПЦ Україна окупація #stoprussia
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    Рада підтримала санкції щодо російського патріарха Кирила