Російський телеканал спростував інформацію про десятки загиблих в Білорусі



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Російський телеканал «Дождь» спростував сенсаційні свідчення білоруського лікаря «швидкої допомоги» Сергія Каравая

Раніше білоруський лікар заявив про 20 загиблих за останні дні в Білорусі

Російський телеканал «Дождь» спростував сенсаційні свідчення білоруського лікаря «швидкої допомоги» Сергія Каравая про десятки загиблих протестувальників в Білорусі.

Текст спростування опубліковано в Telegram-каналі телеканалу.

«У нас в ефірі сьогодні була людина, яка назвала себе Сергієм Короваєм, заввідділенням швидкої медичної допомоги та екстреної допомоги катастроф і ДТП. Він заявив про 20 загиблих за останні дні в Білорусі. Однак, судячи з усього, ця людина не та, за кого себе видає. Ми просимо вибачення у наших глядачів за публікацію неперевіреної інформації. На жаль, таке трапляється в подібні моменти в прямому ефірі», - йдеться в повідомленні.

Раніше в інтерв’ю телеканалу «Дождь» чоловік, який представився заступником відділення лікарні швидкої медичної допомоги установи охорони здоров'я «Центр екстреної допомоги катастроф і ДТП Боровлянський» Сергієм Караваєм розповів, що внаслідок численних поранень, в тому числі від вогнепальної зброї у Білорусі загинули десятки людей.

Раніше повідомлялося, що у лікарні міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів в Білорусі побили силовики. На цей час відомо про три жертви протестів.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за травми випадкових людей на акціях протесту. При цьому він не вважає ситуацію, яка склалася в Білорусі, революцією.

Глава МВС Білорусі, відповідаючи на питання, чому в Мінську в останні дні спостерігається так багато насильства, заявив, що правоохоронці виконують свою роботу.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

Крім того у Білорусі під час протестів силовики затримали чотирьох українців - Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину й хлопця, ім’я якого не розголошують.

Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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