У Білорусі від куль загинули десятки людей. Сенсаційні свідчення лікаря «швидкої допомоги»



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У Білорусі повідомляють про десятки постраждалих протестувальників з пораненнями

Багато людей помирають у лікарнях, зазначив заступник відділення лікарні швидкої медичної допомоги

Внаслідок численних поранень, в тому числі від вогнепальної зброї у Білорусі загинули десятки людей.

Про це в інтерв’ю телеканалу «Дождь» розповів заступник відділення лікарні швидкої медичної допомоги Сергій Каравай.

«Після виборів у перший день – шестеро загиблих, у другий день – сім, на третій – 21. Це перевірена інформація. Багато людей помирають у лікарнях», - сказав лікар.

За його словами, у лікарнях лежать люди з переломами різного рівня складності.

На запитання, чи не боїться він озвучувати інформацію, якої поки офіційно ніде немає, лікар відповів запереченням.

«Не боюся, бо ми втомилися вилучати з ран справжні кулі. Не резинові, а справжні бойові патрони», - сказав він.

«Я особисто вилучив з пацієнта металічний осколок гранати з грудей. Яка може бути резинова граната?», - сказав Каравай.

Раніше повідомлялося, що у лікарні міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів в Білорусі побили силовики. На цей час відомо про три жертви протестів.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за травми випадкових людей на акціях протесту. При цьому він не вважає ситуацію, яка склалася в Білорусі, революцією.

Глава МВС Білорусі, відповідаючи на питання, чому в Мінську в останні дні спостерігається так багато насильства, заявив, що правоохоронці виконують свою роботу.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

Крім того у Білорусі під час протестів силовики затримали чотирьох українців - Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину й хлопця, ім’я якого не розголошують.

Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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