У неділю погода в Україні кардинально зміниться



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В Україну йде потепління

У неділю, 3 листопада, погода в Україні різко зміниться, оскільки в Україну прийшов потужний циклон атлантичного походження.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Неділя в Україні буде з новою повітряною масою. Антициклон, який досить довго визначав холодну та суху погоду, випхнув за двері потужний циклон атлантичного походження, тому погода міняється кардинально. Замість холодяки - потепління до +9+16 градусів, замість сонечка - серйозні хмари, а в тихий штиль увірветься штормовий південний вітер. Власне, вже увірвався», - написала вона.

За її прогнозом, 3 листопада в Україні очікуються пориви південного вітру до 15-22 м/с, протягом дня температура повітря +9+14 градусів, на півдні та заході +12+18 градусів, на сході +6+10 градусів.

Дощі пройдуть у західних, північних та подекуди в центральних областях, на півдні та сході - переважно без опадів.

«У Києві неділя буде вітряною, обережно, хмарною, з періодичним дощем. Температура повітря підвищиться до +10+12 градусів», - попередила Діденко.

За її словами, на початку наступного тижня потепління в Україні посилиться.

Як повідомлялося, 2 листопада синоптики прогнозують в Україні вночі до 12 градусів морозу, натомість вдень повітря прогріється до 11 градусів тепла.

Сьогодні вдень на Правобережжі, у Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві температура повітря підніметься вже до +8, а в неділю - дощ, вітер та +12 градусів.

Проте, на наступному тижні стане тепліше, температура повітря може піднятися +16 градусів.