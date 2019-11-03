Рятувальники відновили пошуки моряка з російського танкера «Затока Америка»



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У суботу на танкері «Затока Америка» стався вибух газоповітряної суміші

Наразі відомо про двох загиблих, ведуться пошуки ще одного члена екіпажу

Група російських рятувальників розпочала другий день пошуків зниклого напередодні члена екіпажу танкера «Затока Америка» в районі Находки, на якому вранці в суботу стався вибух газу.

Про це повідомили «Интерфаксу» у представництві порту Находка в неділю.

«Пошуки поновилися. Підключені додаткові катери і човни», - сказав представник морського порту.

Як повідомлялося, в суботу, 2 листопада, на танкері «Затока Америка» стався вибух газоповітряної суміші. Наразі відомо про двох загиблих (спочатку повідомлялося про трьох), ведуться пошуки ще одного члена екіпажу.

Всього на судні було 12 осіб.

До слова, на іранському танкері, який перебував у Червоному морі приблизно в 96 км від саудівського порту Джидда, стався вибух.