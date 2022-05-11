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    У РФ звільняються губернатори: стала відома причина

    Кремль намагається змінити ситуацію в регіонах - У РФ звільняються губернатори: стала відома причина
    Кремль намагається змінити ситуацію в регіонах
    фото: Reuters

    Причиною масової відставки стали санкції – Reuters

    У вівторок, 10 травня, чотири губернатори російських регіонів подали у відставку. Причиною масових звільнень називають західні санкції. Мається на увазі, що нові молоді технократи зможуть перебудувати економіку найбільш постраждалих від введених обмежень регіонів. Про це повідомляє Reuters.

    Глави Томської, Саратовської, Кіровської областей, а також республіки Марій Ел Приволзького федерального округу 10 травня заявили про свій відхід з посади, а глава Рязанської області підкреслив, що не балотуватиметься на новий термін.

    Вибори губернаторів у всіх п'яти регіонах повинні відбутися у вересні.

    Джерела повідомляють, що Кремль звільняє слабких губернаторів на тлі погіршення економічних перспектив країни, викликаного західними санкціями. Новим молодим губернаторам доведеться реструктурувати економіку, особливо в тих регіонах, де західний економічний вплив був найбільш значним.

    Нагадаємо, російські посадовці замовили тисячі диппаспортів: хочуть сховатися від санкцій.

    175 тис. документів, імовірно, мають захистити високопосадовців від обмежень, запроваджених проти РФ.

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    Теги: росія окупанти вибори санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    У РФ звільняються губернатори: стала відома причина