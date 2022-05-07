Італія арештувала судно «Шахерезада», яке вважають яхтою Путіна

На яхті, серед іншого, є повноформатний спортзал та два гелікоптерні майданчики

Фінансова поліція Італії в порту Марина-ді-Каррара, містечку на тосканському узбережжі, арештувала шестипалубну яхту «Шахерезада» вартістю $750 мільйонів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Указ про арешт підписав Міністром економіки та фінансів Італії Даніеле Франко.

Нагадаємо, за даними команди Олексія Навального, 140-метрове шестиповерхове судно через підставних осіб належить російському диктатору Володимиру Путіну. На яхті, серед іншого, є повноформатний спортзал та два гелікоптерні майданчики.

«Розслідування фінансової поліції виявило наявність «значних економічних та ділових зв’язків» фактичного власника судна, олігарха Едуарда Худайнатова, з помітними членами російського уряду та іншими суб’єктами, які підпадають під санкції ЄС», – ідеться у повідомленні італійських ЗМІ.

Нагадаємо, на Лазурному березі Франції правоохоронці заарештували віллу підсанкційного російського олігарха. Особняк належить родині засновника «Альфа-Банку» Михайла Фрідмана.

Раніше суд Фіджі арештував яхту російського олігарха Керімова. Нагадаємо, яхту Royal Romance, що належала Віктору Медведчуку і була арештована в Хорватії, найімовірніше, виставлять на продаж, а отримані кошти спрямують в український бюджет.

Також повідомлялося, що італійська поліція арештувала яхту, яка належала Олексію Мордашову, одному із найбагатших людей Росії, що потрапив під санкції.

Також Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина. Раніше повідомлялося, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок. Через два дні одні його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.