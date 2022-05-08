Журналіст розшукав розкішну яхту Коломойського: пришвартована у Болгарії (фото)

Утримання судна коштує $732 тис. у тиждень

У одному з портів Болгарії пришвартована яхта олігарха Ігоря Коломойського, утримання якої обходиться у $732 тис. у тиждень. Про це повідомив Центр Протидії Корупції із посиланням на матеріал журналіста газети Pittsburgh Post-Gazette Майкла Саллаха, який минулого року опублікував розслідування «Брудні долари» про діяльність Коломойського в США.

90-метрова Lauren L спущена на воду у 2002 році. Яхта може прийняти 40 гостей. Коломойський, за даними SuperYacht Fan, придбав яхту у 2016 році за $65 млн. Зараз вона коштує $75 млн і входить до топ-100 найдорожчих яхт світу.

Яхта, серед іншого, обладнала вертодромом, кінотеатром, тренажерним залом, бібліотекою, басейном, джакузі, сауною, масажним кабінетом та іншими елементами розкоші.

«Інтер’єр яхти виконаний так, щоб задовольнити найвибагливіших клієнтів, враховано найдрібніші деталі», – пишуть про яхту на спеціалізованих виданнях. Цікаво, як таке читати мешканцям розбомблених окупантами Маріуполя чи Харкова?», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Італія арештувала судно «Шахерезада», яке вважають яхтою Путіна.

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